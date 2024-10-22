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Саломе Зурабишвили провела аудиенцию с Мамукой Хазарадзе и Тиной Бокучава


22.10.2024   16:54


Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась сегодня во дворце Атонели с лидером коалиции «Сильная Грузия» Мамукой Хазарадзе и председателем «Единства - Национального движения» Тиной Бокучава.

Президент приняла лидеров коалиций по-отдельности. Детали встречи они СМИ не комментировали.

Хазарадзе и Бокучава уже покинули дворец Орбелиани.

До этого во дворце Орбелиани на встрече с президентом находился также один из лидеров «Коалиции перемен» Ника Гварамия.

Как заявил после встречи Гварамия, его коалиция остается верна «Грузинской хартии». По словам оппозиционного политика, евроинтеграция - это исторический выбор грузинского народа.


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