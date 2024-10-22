

Секретный офис Бидзины Иванишвили в Москве - Cyber Kmara опубликовала телефонный разговор олигарха

22.10.2024 17:42









Согласно записи, Бидзина Иванишвили разговаривает со своей помощницей Валентиной Морозовой. В 9-минутном видео, опубликованном на YouTube, Бидзина Иванишвили занят выбором квартиры в Москве для своего врача по продлению жизни Юлии Крушановой.



Эта же запись сопровождается аннотацией - по словам ее распространителя, этот скрытый аудиоматериал доказывает, что Иванишвили никогда не разрывал связей с Москвой и что у него есть секретный офис в столице России.



Напомним, несколько дней назад на YouTube-канале 16 октября была



Служба государственной безопасности опубликовала экстренное заявление за 2 часа до появления упомянутого скрытого аудиоматериала на YouTube-канале. СГБ отмечает, что группы, связанные с политическими кругами, будут распространять записи перед выборами и использовать искусственный интеллект для их фальсификации.



Секретный офис Бидзины Иванишвили в Москве – под таким названием «Cyber Kmara» публикует секретную телефонную запись лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.Согласно записи, Бидзина Иванишвили разговаривает со своей помощницей Валентиной Морозовой. В 9-минутном видео, опубликованном на YouTube, Бидзина Иванишвили занят выбором квартиры в Москве для своего врача по продлению жизни Юлии Крушановой.Эта же запись сопровождается аннотацией - по словам ее распространителя, этот скрытый аудиоматериал доказывает, что Иванишвили никогда не разрывал связей с Москвой и что у него есть секретный офис в столице России.Напомним, несколько дней назад на YouTube-канале 16 октября была опубликована скандальная запись, на которой жена Бидзины Иванишвили Екатерина Хведелидзе якобы обсуждает детали российского тренерского курса. 6-минутный материал обнародовал аккаунт от имени Cyber ​​Kmara, согласно которому все 6 видеороликов, загруженных на YouTube, имеют отношение к Иванишвили.Служба государственной безопасности опубликовала экстренное заявление за 2 часа до появления упомянутого скрытого аудиоматериала на YouTube-канале. СГБ отмечает, что группы, связанные с политическими кругами, будут распространять записи перед выборами и использовать искусственный интеллект для их фальсификации.





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