

«TI Georgia»: «Состояние демократии тревожно ухудшилось»

22.10.2024 18:26





«Transparency International – Georgia» опубликовала отчет, описывающий ситуацию по четырем аспектам демократии, а именно: коррупция, судебная система, парламентский надзор и медиа-среда в Грузии за последние четыре года 2020–2024 гг.



«В преддверии решающих парламентских выборов демократическая ситуация в стране тревожно ухудшилась», — заявила организация, добавив: «Процесс захвата государства продолжился и углубился, безнаказанность за коррупцию на высоком уровне достигла уровня клептократии, клановое правление в судебной системе еще больше усилилось, парламентский надзор остался формальностью, для критически настроенных СМИ была создана враждебная среда, а журналистская деятельность стала опасной».



Как указано в отчете, захват государства «продолжился и углубился», а безнаказанность коррупции в высших эшелонах власти достигла уровня клептократии.



При этом в судебной системе Грузии еще больше укрепилось клановое правление, а парламентский надзор остался формальностью.



«Для критически настроенных СМИ сформировалась враждебная среда, а журналистика стала опасной профессией», — пишет Transparency International — Georgia.



В отчете упоминается и Антикоррупционное бюро, которое должно было бороться с коррупцией, но в итоге «оно не смогло стать эффективным [органом] по борьбе с коррупцией, поскольку попало в ряды «присвоенных» властью учреждений.



TI-Georgia также критикует правительство Грузии за неспособность реализовать антикоррупционные реформы, к которым призвали Европейская комиссия и Венецианская комиссия.



В отчете упоминается и так называемое «клановое правление» в судебной системе, которая контролируется правительством. В нем отмечается, что санкции США против членов клана «выявили, насколько глубоко влиятельная группа юристов погрязла в коррупции». По данным TI Georgia, судебная система использовалась правительством для преследования мирных протестующих, а также политиков и СМИ, критикующих правительство.



Введение санкций Госдепартаментом США в отношении судей — ключевых фигур в «клане» — выявило масштабы коррупции среди группы влиятельных судей, которые контролируют всю судебную систему. Надзорный орган подчеркивает, что правительство отказалось проводить необходимые реформы ЕС, связанные с судебной системой.



По данным надзорного органа, парламентский надзор в основном был связан с реализацией узких партийных интересов, а не с такими критическими вопросами, как коррупция.



«Во время пандемии Covid парламент фактически отказался осуществлять надзор за исполнительной властью», — отмечается в отчете. Что касается сектора безопасности, парламентский надзор был по сути «формальным», — добавляется в отчете. Надзорный орган также утверждает, что парламентское большинство создало «искусственные барьеры», чтобы помешать оппозиции осуществлять свою надзорную функцию.



Помимо общего ухудшения ситуации в СМИ, организация также указывает на тревожные случаи массовых нападений и насилия в отношении журналистов, иногда заканчивающиеся смертью, а также на уголовные преследования в отношении владельцев и основателей критически настроенных СМИ.



«Использование судебной системы, Комиссии по коммуникациям и других подчиненных правительству структур против критически настроенных СМИ вызывает тревогу», — заявляет TI-Georgia. В отчете также упоминаются как «особенно опасные» несколько норм и законов, которые сделали работу журналистов более ограниченной и сложной.





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