

Служба доходов опубликовала заявление по поводу обявления 25 октября нерабочим днем

22.10.2024 19:38





Служба доходов Минфина распространила заявление по поводу нерабочего дня 25 октября.



Согласно сообщению Службы доходов, 25 октября экономические зоны оформления, таможенные пункты пропуска, отделы пограничного контроля Управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также отделы оформления и Управления таможенной стоимости и классификации товаров продолжат работу в обычном режиме.



«25 октября 2024 года сервисные центры Департамента обслуживания Службы доходов министерства финансов не будут работать на всей территории Грузии. Просим это учитывать при использовании сервисов (в том числе электронных)», — говорится в сообщении.







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