

Доклад «TI Грузия» о коррупции, суде, Парламенте и СМИ в 2020-2024 гг.

22.10.2024 20:04





«Международная прозрачность – Грузия» (TI Грузия) 22 октября опубликовала подробный доклад, в котором оценивает состояние демократии в стране в 2020-2024 годах, в частности, с точки зрения коррупции, судебной системы, парламентского контроля и медиа-среды.



«В преддверии решающих парламентских выборов текущая ситуация в стране с точки зрения демократии тревожно ухудшилась. Процесс захвата государства продолжался и углублялся, безнаказанность за коррупцию в высших эшелонах достигла уровня клептократии, клановое правление в судебной системе еще более укреплялось, парламентский надзор оставался формальностью, формировалась враждебная среда для критически настроенных СМИ, а журналистская деятельность стала содержать угрозу», — говорят в организации.



Антикоррупционная среда



В организации заявили, что процесс захвата государства «окончательно подтвердился, продолжился и углубился». Она обратила внимание на проблему коррупции в высших эшелонах власти и добавила, что «явно проявились признаки клептократического правления».



В докладе также упоминается Антикоррупционное бюро, которое должно было бороться с коррупцией, но «оно не смогло эффективно бороться с коррупцией, поскольку также попало в ряды захваченных институций».



«Международная прозрачность – Грузия» также раскритиковала правительство Грузии за то, что оно «не выполнило антикоррупционные требования Европейской комиссии и рекомендации Венецианской комиссии».



Судебная система



Согласно докладу, в судебной системе продолжается продолжилась консолидация т.н. «кланового» правления. Согласно документу, введение санкций Госдепартаментом США в отношении судей, находящихся во главе «клана», дало понять, «насколько глубока коррумпированность группы влиятельных судей, контролирующих всю судебную систему». По заявлению организации, власти отказались выполнить требования ЕС относительно суда.



Парламентский надзор



По заявлению организации, парламентский контроль во многих случаях был связан с реализацией узкопартийных интересов и не затрагивал важные для страны темы, в том числе коррупцию.



«Во время кризиса, вызванного пандемией Ковид-19, Парламент фактически отказался осуществлять свои функции по надзору за исполнительной властью», — говорится в докладе. «Парламентский надзор за сферой безопасности носил формальный характер. Парламент не выполнил просьбу Еврокомиссии относительно усиления контроля над этим сектором». По заявлению организации, большинство создало оппозиции искусственные барьеры, чтобы она не могла контролировать правительство.



Медиасреда



Вслед за ухудшением медиасреды, по заявлению организации, были выявлены тревожные случаи массовых нападений и насилия в отношении журналистов, в результате которых умер оператор телекомпании «Пирвели». Кроме того, возбуждение уголовных дел против владельцев и основателей критически настроенных вещателей и их арест.



«Использование системы правосудия, Комиссии по коммуникациям и других правительственных структур против критически настроенных СМИ вызывает тревогу», — говорится в докладе.



В докладе также говорится, что «особую опасность представляют ряд законов и норм, принятых по инициативе правящего большинства, которые еще больше ограничили и усложнили журналистскую деятельность».





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