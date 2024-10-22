

ГПЦ опубликовала заявление относительно предстоящих выборов в стране

22.10.2024 20:06





Патриархия ГПЦ 22 октября опубликовала заявление относительно предстоящих выборов в стране, в котором заявила, что не сможет занять политическую позицию, хотя «однозначно поддержит тот выбор, который принесет Грузии долгосрочный мир и укрепление ценностей в обществе, что будет способствовать укреплению христианских и семейных традиций». Этому заявлению предшествовало решение правительства передать Церкви земельные участки в нескольких селах.



«Сегодня наша страна проходит важный путь. С одной стороны, защита национальных и религиозных ценностей, а с другой — единство страны, сохранение суверенитета и мира являются основными целями как государственных институтов, так и общества», — говорится в заявлении Патриархии.



«Мы неоднократно заявляли, что Грузинская Православная Церковь, как крупнейший объединитель и благодетель нашего народа и страны, не может выступать в качестве политической стороны, хотя она однозначно поддержит тот выбор, который принесет Грузии долгосрочный мир и укрепление ценностей в обществе, что будет способствовать укреплению христианских и семейных традиций», — заявляет Патриархия.



В заявлении также говорится, что «на фоне чрезмерных эмоций и напряжения в период выборов мы просим духовенство в своих заявлениях и обращениях учитывать, что им предстоит сыграть особую роль в сохранении общественного единства и мира».



За несколько дней до этого заявления премьер-министр Ираклий Кобахидзе издал указ, согласно которому ГПЦ были переданы земли . В частности, из указа от 17 октября видно, что Церкви в селе Шуасуреби Чохатаурского района за 1 лари переданы земельные участки площадью 3610 кв.м и 160 кв.м. Из того же указа видно, что в селе Салибаури Хелвачаурского района Церкви также было передано 300 квадратных метров земли за 1 лари. Согласно другому постановлению от 18 октября, правительство бесплатно предоставило Церкви 1619 кв.м земли несельскохозяйственного назначения и здания на улице Жордания в Ланчхути сроком на 99 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





