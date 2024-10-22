

Президент не назовет кандидата на пост премьера до выборов

22.10.2024 21:10





Президент Грузии Саломе Зурабишвили не назовет кандидата на пост премьер-министра до парламентских выборов.



Ранее Зурабишвили говорила о необходимости до 26 октября назвать кандидата на пост главы технического правительства. Он возглавит Кабмин в случае победы оппозиции.



«У меня был и есть кандидат. Но я учитываю мнение этих четырех партий, не должно быть никаких разногласий», – сказала она в интервью телекомпании «Формула».



В «Грузинской хартии», которую подписали все основные оппозиционные партии, указано, что «правительство, которое будет нести ответственность за реализацию этого плана действий, будет представлено президентом Грузии». Часть оппозиционных партий считает, что это должно произойти после выборов.



19 октября Зурабишвили открыто заявила, что для продолжения евроинтеграции на выборах необходимо поддержать четыре проевропейские партии:



«Единство – Национальное движение» – партия экс-президента Михаила Саакашвили;

«Коалиция за перемены» (партия «Ахали» Ники Гварамия и Ники Мелия, «Гирчи – больше свободы» и «Дроа»);

объединение «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «За свободу», «Граждане»);

«Гахария за Грузию» – партия экс-премьера Георгия Гахария.





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