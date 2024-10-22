

Президент встретилась с послом США

22.10.2024 21:14





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган. Встреча прошла сегодня во Дворце Орбелиани.



Детали встречи не сообщаются. Предположительно, стороны обсудили предстоящие парламентские выборы в Грузии и проевропейский курс Грузии.



В этот же день президент снова провела встречи с лидерами четырех оппозиционных коалиций, на которых обсуждался вопрос евроинтеграции Грузии и предстоящее голосование.



Отметим, о том, что встреча с послом США состоится после выборов, сообщил и олигарх, основатель партии власти Бидзина Иванишвили. В «Мечте» надеются, что эта встреча станет «очень продуктивной» для последующей перезагрузке отношений Грузии и США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





