

Президент: Главное для партнеров - мирная, демократическая транзиция

22.10.2024 22:13





Главное для партнеров - мирная, демократическая транзиция, и поэтому некоторые сказали мне, что если для Бидзины Иванишвили нужны какого-то рода гарантии, то можно поговорить об этом, что Иванишвили, видимо, не так понял, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью в эфире «Формулы».



По ее словам, когда после выборов в стране изменяется какого-либо типа уклад, можно получить и определенные гарантии.



«Мы вместе с партиями договоримся о кандидате в премьеры и правительстве, и я должна буду их представить. Я уверена, что мы достигнем этого соглашения, потому что мы все понимаем, партии, подписавшие хартию, понимают, что это необходимо для стабильности страны, и никто не пойдет на то, чтобы рисковать стабильностью, и я также за это ответственна. Как я ответственна за хартию, так я ответственна перед партнерами за то, чтобы эти партии нашли общий язык по данному вопросу, потому что партнеры не хотят, чтобы после выборов в стране была какая-либо форма нестабильности. Главное для них - мирная, демократическая транзиция, и поэтому некоторые сказали мне, что если для Бидзины Иванишвили нужны какого-то рода гарантии, то можно поговорить об этом, что Иванишвили, как видно, не так понял и думает, что это означает урегулирование. Он ничего не может урегулировать, но то, о чем говорилось, - как это бывает в странах, когда происходит переход к новому укладу, можно получить определенные гарантии.



Сегодня уже никто не думает о том, что тот, кто проиграет, проиграет все. Это не так. Во-первых, по всем данным, «Грузинская мечта» будет первой и большой оппозиционной партией, если в последний момент ничего не изменится. То есть, первой, кто представит мне кандидата, будет «Грузинская мечта», - сказала президент.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





