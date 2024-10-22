

Президент Грузии: Иванишвили боится России, но это — не наша проблема

22.10.2024 22:59





Президент Грузии заявила, что Бидзина Иванишвили боится России, но это не является ни проблемой страны, ни проблемой общества или проблема этих выборов.



Саломе Зурабишвили отметила, что, несмотря на то, что «Грузинская мечта» подчинялась России во всех направлениях, Россия ничего не сделала в ответ — «была закрыта для них тема Абхазии и Осетии».



Глава государства считает, что вопрос об объединении Грузии следует поднимать тогда, когда правительство устойчивое, пользуется доверием народа.



«Я думаю, что он <Бидзина Иванишвили> сегодня очень боится России. Он подчинялся во всех направлениях, делал все, о чем его просили, но в реальности Россия ничего не сделала. Они закрыли <им> тему Абхазии и Осетии.



Каждый режим в Грузии, у которого есть проблема, пытается оживить себя этой темой. Любые попытки следует предпринимать, когда правительство устойчивое, пользуется доверием народа. В этом случае можно думать о какой-либо стратегии», — говорит президент.



Глава государства подчеркнула, что главная стратегия объединения Грузии — в Евросоюзе.



«Давайте объединим наш народ этими ассоциациями. <> Мы должны решить свое будущее осознанно, мирным путем и оставить <Иванишвили> с его же опасениями и «тараканами» (в голове)», — заявила Саломе Зурабишвили.



Источник: SOVA

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