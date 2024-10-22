

Президент Грузии: переход к коалиционному управлению для страны — «большой шаг вперед»

22.10.2024 23:05





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что переход к коалиционному управлению станет «большим шагом вперед для страны», поскольку Грузия сможет распрощаться «с однопартийным управлением, в которое страна была погружена более 30 лет».



«Мы приближаемся к самому важному этапу, когда нам нужно понять, что такое коалиционное правительство. Будет ли это коалиционное правительство или техническое правительство — главное, что это будет коалиционное правительство.



У нас есть четыре прозападные партии, общественность будет голосовать за них, и они должны будут управлять страной. Это будет большим шагом вперед, поскольку мы распрощаемся с однопартийным правлением, в которое мы практически погружены более 30 лет.



<> Мы прощаемся с тем, что является антидемократическим образованием, и переходим к коалиционному правлению, что сложно — требует компромиссов, понимания друг друга, общения, диалога, европейской политики», — пояснила Зурабишвили.



Глава государства призвала избирателей голосовать за прозападные партии — их 4, и они, отметила Зурабишвили, могут не быть идеальными для каждого.



«Но в целом они — наше будущее, мы увидим трансформацию этого, тогда мы увидим новые партии, которые, когда страх и однопартийность будет снята, к примеру, единоличный контроль над ЦИК, избирательное пространство будет намного шире.



Поэтому не бойтесь — голосуйте за ту партию, которая ближе вашему мировоззрению, <> потому что они — посредники для того, чтобы получить проценты, которые создадут возможность легкого принятия решений, которые проприсаны (в Хартии — ред.).



Давайте легко отменим российские законы, есть много вещей, которые можно отменить, и это будет очень быстро отменено. Так что распределитесь, как вам удобнее, не бойтесь, и в этом виде дайте мне голоса за Хартию», — заявила глава государства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





