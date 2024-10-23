

Сенатор Джин Шахин: К сторонникам „Акта грузинского народа“ присоединятся 10 сенаторов

23.10.2024 10:05





По заявлению члена комитета Сената США по внешним отношениям, председателя подкомитета по делам Европы и сотрудничества региональной безопасности Джин Шахин и члена комитета Сената США по внешним отношениям Джима Риша, поддержать двухпартийный «Акт грузинского народа» намерены еще десять американских сенаторов.



В частности, с запросом на присоединение к акту в сенат после того, как он повторно соберется в ноябре текущего года, обратились: Том Тиллис, Митт Ромни, Джеф Меркли, Джон Корнини, Крис Мерфи, Дэн Салливан, председатель международного республиканского института (IRI) Ангус Кинг, Тод Янг, Шелдон Уайтхаус и Джордж Хелми.



„Я рада, что в сенате значительная часть наших коллег поддержала „Акт грузинского народа“ и осознала, что нельзя откладывать ситуацию, сложившуюся в Грузии. Мы вместе посылаем четкий месседж о том, что существует твердая двухпартийная поддержка нашего законодательства, наша поддержка в отношении евроалантических устремлений грузинского народа и позиция в отношении Грузии останется неизменной, несмотря на то, какая партия будет контролировать Вашингтон“, – заявила сенатор Шахин.



Сенатор Джим Риш также подчеркнул, что указанный законопроект посылает сильный месседж от конгресса США о том, что США являются едиными в отношении грузинского народа, так как грузинский народ стремится к трансатлантическому обществу.



„Мы признаем желание грузинского народа в связи с евроинтеграцией и готовы проводить политику, которая поможет ему этого достичь“, - отметил Джим Риш.





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