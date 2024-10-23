

В Грузию не пустили чешского журналиста

23.10.2024 10:52





Чешский журналист Рэй Бэйсли рассказал, что ему отказали во въезде в Грузию. В документе, который опубликовал журналист, указано традиционное для таких случаев обоснование – «иные причины».



«Привет, грузины, журналисты и чехи. Сегодня в 19:30 мне отказали во въезде в Грузию без обоснования и дополнительных объяснений. Это недопустимо, даже местные пограничники не знают, почему меня не впустили», – написал он в соцсети Х.





Рэй Бэйсли несколько месяцев назад был в Грузии и активно освещал митинги против закона об «иноагентах».



Позже девушка чешского журналиста Мария Каплина опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказывает, что у Рэя конфисковали личные вещи:



«Они забрали все его личные вещи, включая телефон 8 часов назад. С тех пор он ни с кем не выходил на связь. Если у вас есть какая-либо полезная информация, с кем еще можно связаться из правительства или гражданского общества - пожалуйста, дайте мне знать», - написала она.



Она также высказала предположение, что власти Грузии «хотят ограничить свободу слова и выражения мнений, заставив замолчать иностранные СМИ и журналистов и ограничив их доступ в Грузию».



Ситуацию пока не комментировали в МВД Грузии.





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