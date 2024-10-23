

Кортни: За последние три десятилетия у власти в Грузии никогда не находилось столь враждебное по отношению к Западу правительство

23.10.2024 14:38





«Отличие предстоящих выборов в Грузии состоит в том, что в течение последних трех десятилетий независимости этой страны у власти никогда не находилось столь враждебное по отношению к Западу правительство», - указанное заявление в своем выступлении в мероприятии, посвященном предстоящим парламентским выборам в Грузии, организованном American Enterprises Institute, сделал бывший посол США в Грузии Уильям Кортни.



"На постсоветском пространстве, когда правительства очень долгое время находятся у власти, они могут начинать как реформисты, как был Путин, после же начинается откат. Это произошло с Шеварднадзе, так произошло с Саакашвили и сейчас происходит с "Грузинской мечтой". Так что, реальной проблемой является недостаток сменяемости власти, что является необходимым для демократии. Отличие предстоящих выборов в Грузии состоит в том, что в течение последних трех десятилетий независимости этой страны у власти никогда не находилось столь враждебное по отношению к Западу правительство, которое взяло антидемократический курс, больше дружественный к пророссийскому и менее к прозападному, как это сделали нынешние грузинские власти", - заявил Уильям Кортни.



В своем выступлении бывший посол США в Грузии также говорил о возможной реакции Запада после парламентских выборов в Грузии.



"Еще не так давно мы считали, что Грузия и Украина идут параллельными путями по вступлению в Евросоюз и проведению демократических реформ. Невзирая на стресс, вызванный войной, Украина сохранила свою демократию, а Грузия, с другой стороны, без такого стресса перешла на другое направление. Так что, нам придется наблюдать за этими выборами, как они пройдут, так как в прошлом на фальсификацию выборов у нас была неоднозначная реакция. Так, например, в 2020 году в связи с Беларусью, мы ввели легкие санкции, а в отношении Азербайджана и Узбекистана, где выборы были не до конца справедливыми, санкций не было вообще. Однако в 2004 году, во время "Оранжевой революции” в Украине, когда избрали Януковича, после первых двух раундов, которые не были справедливыми и свободными, государственный секретарь США Колин Пауэлл заявил, что мы не считаем эти выборы легитимными. Так что, посмотрим. Очень много зависит от самих грузин, от того, насколько много будет фальсификаций, выйдет ли народ на улицы, как это произошло во время «Оранжевой революции». Будет зависеть от того, что сделает Европа, так как Европа является более важной, нежели мы, грузины хотят быть частью Европы, а не США. Так что, мы рассмотрим все эти факторы", - отметил Уильям Кортни.





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