

Гахария: Соболезную всем тем людям, которых сегодня насильно привезли в Тбилиси

23.10.2024 15:02





Я соболезную всем тем людям, которых сегодня насильно привезли в Тбилиси и хочу сказать им, что то, где они будут стоять сегодня, не имеет никакого значения, важно, какой выбор они сделают 26 октября, - об этом, комментируя запланированное на сегодня проведение итогового предвыборного собрания правящей партии, заявил лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.



По его словам, публичные служащие являются опорой государства, а не инструментом по проведению личных интересов какой-либо отдельно взятой партии или человека.

«

Из 25 представителей парламентского списка нашей партии 22 человека являются действующими публичными служащими. Я специально говорю, не бывшие, а действующие публичные служащие. Эти люди на протяжении многих лет служат государству. Это именно те люди, осудить которых два дня назад пригрозил Бидзина Иванишвили. Сегодня тот же Бидзина Иванишвили, к моему сожалению, привезет десятки тысяч публичных служащих с разных регионов для проведения своей партийной акции, точно так же, как действовало „Национальное движение“ и персонально Михаил Саакашвили, который возил публичных служащих из города в город и использовал только в партийных интересах. Публичные служащие являются опорой государства, а не инструментом по проведению личных интересов какой-либо отдельно взятой партии или человека, поэтому я соболезную всем тем людям, которых сегодня насильно привезли в Тбилиси и хочу сказать им, что то, где они будут стоять сегодня, не имеет никакого значения, важно, какой выбор они сделают 26 октября», - заявил Гахария.



Помимо этого, экс-премьер призвал публичных служащих на предстоящих выборах не поддерживать ни «Грузинскую мечту», ни «Национальное движение».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





