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«TI-Georgia»: В регионах возросли случаи коррупции
23.10.2024 15:26
В регионах возросли случаи коррупции. Депутаты парламента Грузии превратились в местных "феодалов", там же мэры разных муниципалитетов, - информацию, носящее название "Карта коррупции" обнародовала "Международная прозрачность - Грузия".
Как указано в информации, на обновленную версию карты коррупции нанесены связанные с должностными лицами и Бидзиной Иванишвили компании, которые с 2013 года в различных регионах страны получили крупные контракты на государственные закупки общим объемом 3 миллиарда 280 миллионов лари. По сведениям неправительственной организации, только в 2024 году этим компаниям была начислена почти треть из этих средств – более 1 миллиарда 130 миллионов лари.
"Большое количество и масштабы фактов коррупции создают впечатление, что на обогащение за счет народа привилегированных людей горит зеленый свет. В документы собраны сомнительные тендеры и упрощенные закупки, которые организация изучала в разное время и официально обращалась в соответствующие структуры с целью реагирования по указанным предполагаемым фактам коррупции, прослеживаемых в этих закупках. По регионам схема выглядит следующим образом:
Аджария: 933 060 894 лари; Самцхе-Джавахети: 841 145 309 лари;
Шида Картли: 427 245 670 лари; Кахетия: 442 000 000 лари;
Имеретия, Рача-Лечхуми: 500 131 038 лари;
Самегрело-Земо Сванети: 138 371 368 лари.
Участие конкретных компаний в крупных государственных закупках и последующее финансирование ими правящей политической силы создает систему хищений и клептократического правления в стране", - говорится в заявлении.
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