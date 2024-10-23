

«TI-Georgia»: В регионах возросли случаи коррупции

23.10.2024 15:26





В регионах возросли случаи коррупции. Депутаты парламента Грузии превратились в местных "феодалов", там же мэры разных муниципалитетов, - информацию, носящее название "Карта коррупции" обнародовала "Международная прозрачность - Грузия".



Как указано в информации, на обновленную версию карты коррупции нанесены связанные с должностными лицами и Бидзиной Иванишвили компании, которые с 2013 года в различных регионах страны получили крупные контракты на государственные закупки общим объемом 3 миллиарда 280 миллионов лари. По сведениям неправительственной организации, только в 2024 году этим компаниям была начислена почти треть из этих средств – более 1 миллиарда 130 миллионов лари.



"Большое количество и масштабы фактов коррупции создают впечатление, что на обогащение за счет народа привилегированных людей горит зеленый свет. В документы собраны сомнительные тендеры и упрощенные закупки, которые организация изучала в разное время и официально обращалась в соответствующие структуры с целью реагирования по указанным предполагаемым фактам коррупции, прослеживаемых в этих закупках. По регионам схема выглядит следующим образом:



Аджария: 933 060 894 лари; Самцхе-Джавахети: 841 145 309 лари;

Шида Картли: 427 245 670 лари; Кахетия: 442 000 000 лари;

Имеретия, Рача-Лечхуми: 500 131 038 лари;

Самегрело-Земо Сванети: 138 371 368 лари.



Участие конкретных компаний в крупных государственных закупках и последующее финансирование ими правящей политической силы создает систему хищений и клептократического правления в стране", - говорится в заявлении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





