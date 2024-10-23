

DRI: «Грузинская мечта» использовала законодательный процесс в предвыборных целях

23.10.2024 15:44





По информации "Института исследования демократии" (DRI), было выявлено, что "Грузинская мечта” использовала законодательный процесс в предвыборных целях.



Центр обнародовал отчет о предвыборном климате в Грузии в период с 1 августа по 20 октября.

По оценке организации, анализ содержания нескольких законодательных актов подтверждает, что целью из принятия было снискать благожелательность общества.



Как говорится в отчете, в 2024 году в муниципалитетах Грузии был зафиксирован чувствительный единовременный рост количества штата и фонда по заработной плате, что может быть расценено как использование административного ресурса в пользу правящей партии Грузии.



"По существующей информации, в 2024 году количество людей, принятых на работу по договору в аппараты собраний муниципалитетов, выросло на 8.2%. Соответственно, в масштабах страны (за исключением столицы) общий фонд по заработной плате вырос на 16.5%.



В 2024 году фонд по заработной плате аппарата Тбилисского собрания, несмотря на сокращение штатов, вырос почти на 10%.



В отчетный период также были выявлены факты психологического давления. По информации нескольких несвязанных между собой источников, представители правящей партии против их воли забирали у лиц, занятых в публичном секторе, а также у социально незащищенных лиц удостоверения личности. Использование подобных методов может служить как попытке вселить страх среди избирателей, так и подозрение в том, что не будет соблюден процесс тайного голосования, а также осуществления влияния на результате голосования в день выборов ", - указано в заявлении организации.







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