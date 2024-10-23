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Опрос SAVANTA: «Грузинская мечта» получает 35% голосов
23.10.2024 15:47
Если бы парламентские выборы состоялись сегодня за правящую «Грузинскую мечту» проголосовали бы 35% избирателей. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного британской компанией SAVANTA по заказу «Фонда свободы медиа» и обнародованного телеканалом Mtavari. Голоса опрошенных распределились следующим образом:
• «Грузинская мечта» – 35%
• «Коалиция за перемены» — 19,%
• «Единство-Национальное движение» — 16%
• «Сильная Грузия» — 9%
• «Гахария за Грузию» — 8%
• «Гирчи» — 3%
• «Альянс патриотов» — 3%
• «Лейбористская партия Грузии» — 2%
• Остальные партии — 5%
На вопрос: считаете ли вы, что после 12 лет правления пришло время изменить грузинскую мечту? Опрошенные ответили:
• Да, пришло время перемен – 54%
• Нам нужны перемены, но лучшей альтернативы нет – 27%
• Нет, мне нравится, как управляют страной — 13%
• Не знаю|Отказываюсь отвечать — 6%
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