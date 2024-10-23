

Саакашвили призывает граждан Грузии к мобилизации

23.10.2024 16:42





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозицию и избирателей к активности на выборах 26 октября. В социальной сети бывший глава государства написал:



«Грузия в смертельной опасности!



Друзья, какое время социальных обещаний и красочных клипов! Мы фактически теряем Родину, нас ждет большая катастрофа, если мы все не мобилизуемся и не пойдем на избирательные участки 26-го числа, мы не только потеряем «безвиз», страна не только станет кардинально беднее, мы станем обычной частью России.



Поэтому давайте не будем соревноваться друг с другом в обещаниях, а давайте все возьмемся за руки, приведем наших избирателей на избирательные участки и вместе спасем Грузию.



Призываю все партии и активных людей помочь доставить избирателей из районов Тбилиси до участков регистрации автобусами, а в случае блокировки автобусов — личными автомобилями, потеря каждого голоса несет смертельную опасность, единственный выход Полная мобилизация!» — написал в соцсети Саакашвили.







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