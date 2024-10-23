

Пять заговоров и манипуляций в интервью Иванишвили

23.10.2024 17:11





Интервью лидера и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в эфире телеканала «Имеди» вызвало широкий резонанс и интернет-шутки в обществе.



В обширном интервью Иванишвили повторил и развил почти все предвыборные месседжи своей партии, с которыми она ведет эту кампанию, но больше не упоминал два постулата о восстановлении территориальной целостности и необходимости для этого конституционного большинства и конституционного статуса церкви.



В этой статье Netgazeti кратко рассматривает манипулятивные или дезинформационные нарративы, которые мы услышали из интервью Бидзины Иванишвили.



Продолжение лжи о «втягивании в войну»



Иванишвили снова повторил конспирологическую теорию «Грузинской мечты» о том, что Запад (который «Мечта» пропагандистски называет «партией глобальной войны») пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Однако его послания были противоречивыми. С одной стороны, он говорит, что война в Украине закончится через несколько месяцев (после чего обещает грузинам перезагрузку отношений с Западом), с другой стороны, утверждает, что пытаются втянуть Грузию в эту войну. Непонятно, если война заканчивается, где втягивают Грузию? Или если Запад хочет уничтожить Грузию, почему «Грузинская мечта» обещает своим избирателям «налаживание» отношений с этой силой?



Иванишвили также заявил, что бывшему премьеру Ираклию Гарибашвили «один из высокопоставленных чиновников» даже сказал, что им нужно Грузию всего на 3-4 дня для войны, после чего они надеются, что граждане уйдут в лес и «начнут партизанскую войну», а оружие им помогут предоставить. Иванишвили не уточнил, о какой стране идет речь, но из риторики «Грузинской мечты» ясно, что они снова намекают на западные страны.



Даже если предположить, что в этой теории заговора есть крупица правды, и кто-то на Западе, который с 90-х годов потратил миллиарды долларов/евро на помощь Грузии, действительно думает о втягивании страны в войну, нет логического аргумента, почему это помогло бы Западу в войне с Россией.



Пример Молдовы



Также есть пример Молдовы, где на данный момент находятся российские войска в сепаратистском Приднестровье. Возникает вопрос, почему Молдове не предлагают открыть второй фронт? Почему Молдова продвигается по пути евроинтеграции, не начиная войны и не вводя экономические санкции против России?



«В ЕС нас сами попросят»



Заявления Иванишвили о вступлении в ЕС также противоречивы. Если «партия глобальной войны» [Global War Party, G.W.P.] и ЕС хотят втянуть Грузию в войну, почему «Грузинская мечта» обещает своим избирателям вступление в ЕС в 2030 году, а на предвыборных баннерах мы читаем, что они идут только к Европе?



В интервью Иванишвили заявил, что «евробюрократов» никто не спросит о вступлении Грузии в этот альянс, так как они сегодня есть, а завтра их уже не будет, и что в будущем ЕС сам попросит Грузию присоединиться.



На самом деле реальность иная. Остановка европейского пути Грузии была подтверждена не только европейскими «бюрократами», но и Европейским советом — основным органом ЕС, который дважды заявил об этом.



«ЛГБТ-пропаганда», мужское молоко и так далее



Иванишвили, который в 2013 году называл разгон ЛГБТ-активистов «позором и антихристианством», теперь обеспокоен «ЛГБТ-пропагандой», которая, по его мнению, способна менять ориентацию людей.



Он пугал избирателей, что скоро в Грузии скажут, что «мужское молоко лучше женского», а в мужских туалетах будут предоставлять тампоны.











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