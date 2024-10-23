

Как бедность стала союзником «мечты» миллиардера Иванишвили

23.10.2024 17:22





Авторитарным правителям свойственно такое поведение, когда власти стремятся оставить людей в бедности, говорит политический аналитик Саломе Канделаки. Для таких правителей бедность становится опорой, чтобы правящая политическая команда могла сохранить власть.



Мы обсудили с политическим аналитиком несколько программ, направленных на преодоление бедности, например, трудоустройство социально уязвимых граждан, которое часто носит формальный характер. Например, в Кеда и Цониариси двое человек убирают танк. Многие из этих людей подтверждают, что они являются координаторами партии «Мечта» или обязаны чем-то властям.



По какой схеме «Грузинская мечта» использует бедность? Об этом Batumelebi поговорило с политическим аналитиком Грузинского института политики Саломе Канделаки.



В вашем последнем исследовании подчеркивается, что в отличие от предыдущих выборов политическая повестка «Грузинской мечты» изменилась — с социальных вопросов на консервативные послания. Также «Мечта» в основном играет на страхе войны. На выборах 2020 года «Грузинская мечта» обещала избирателям 200 тысяч рабочих мест, а сейчас больше не упоминает бедность, хотя очевидно, что она пытается использовать бедность в своих интересах. Как вы думаете, по какой схеме «Грузинская мечта» использует бедность?



— Основные социальные пакеты правительство начало внедрять в период пандемии, в том числе трудоустройство социально уязвимых граждан на общественных работах. Мы знаем, что количество заявок на социальное пособие увеличилось. В очереди стоит миллион человек, половина из которых получает пособие.



Бывший экс-глава минздрава Грузии в интервью и при представлении отчета в парламенте говорил, что социально уязвимые граждане боятся потерять работу, поэтому тем, кто получает социальную помощь, должно быть разрешено также получать зарплату. Однако как известно, людей часто трудоустраивают на вымышленные должности: уборщики кладбищ, хранители памятников, а также люди, работающие в вымышленных библиотеках. Больше всего таких фиктивных работников было в Харагаули [регион Имерети].



Социальная помощь и трудоустройство социально уязвимых граждан стали политическим инструментом для правящей партии. Это подтверждает акция «Грузинской мечты» 29 марта — СМИ сообщили, что трудоустроенные социально уязвимые граждане были привезены на акцию из регионов. Поскольку уровень безработицы высок, а бедность особенно сильна в регионах, людям приходится идти на компромиссы.



Политическим инструментом также является выдача социальной помощи, поскольку не существует объективных критериев её назначения, и у людей возникает чувство, что они могут потерять эту помощь.



Ещё один инструмент — разовая социальная помощь, например, на лекарства или операции. Это создаёт ситуацию, когда люди чувствуют себя обязанными правительству.



В случае с Батуми существует также «Город мечты», где перед выборами координаторы «Мечты» сопровождали людей в реестре, чтобы предоставить им квартиры в домах, построенных за бюджетные средства.



— Да, случай с «Городом мечты» известен как часть программы по расселению беженцев. Эти люди подвергаются психологическому давлению со стороны «Грузинской мечты», чтобы чувствовать себя обязанными правительству. На самом деле им приходится бороться за базовые условия — владение домом является их правом, тем более если они соответствуют критериям.



Также у них есть личные данные этих людей, которые используются в политических целях.



Те, кто соглашается стать координаторами, обязаны дополнительно работать с другими людьми, звонить им и просить голосовать. Возможно, все обманывают друг друга, но в конечном итоге эта схема работает, потому что люди живут в страхе потерять работу, пособие, а у некоторых не хватает смелости противостоять.



Как часть государственных служащих, которые участвовали в антироссийских протестах, но затем пришли на акцию «Мечты», социально уязвимые граждане находятся под двойным давлением: с одной стороны — чувство стыда перед родственниками, так как они действуют против своей воли, а с другой — страх перед правительством.



По вашему мнению, почему «Мечта» предпочла вообще не обсуждать бедность на этих выборах? Исследования показывают, что главной проблемой в Грузии являются бедность и безработица, а правящая партия говорит об устранении оппозиции и запрете на несуществующие гей-браки?



— «Грузинская мечта» осознаёт, что социальные вопросы являются приоритетом для страны, как и то, что большинство населения хочет евроинтеграции ради экономической и социальной выгоды. В то же время население понимает, что «Мечта» своей риторикой и действиями не движется в сторону евроинтеграции.



Поэтому «Грузинская мечта» пытается вернуть электорат, который частично потеряла в 2014 году после принятия антидискриминационного закона. Тогда Синод и Патриархат были вовлечены в этот процесс и заявили, что закон противоречит религии и идентичности Грузии.



В течение определённого времени «Грузинская мечта» действовала в сотрудничестве с «Альянсом патриотов», затем был случай с Давидом Гареджи, а также появились ультраправые группы, включая «Альт-инфо», у которых есть своё телевидение. Сейчас «Мечта» пытается привлечь консервативный электорат.



«Грузинской мечте» больше не выгодно говорить о ликвидации бедности, потому что спустя 12 лет после её прихода к власти Грузия сталкивается с теми же или даже худшими проблемами.



— Им удобнее говорить, что после того, как в Грузию стали приезжать граждане России, туризм процветает, и экономика растёт. Они не упоминают о том, как на фоне этого выросло социальное неравенство, цены на продукты, лекарства, землю и так далее.



Тем не менее в своей предвыборной программе «Грузинская мечта» утверждает, что к 2028 году уровень бедности в Грузии снизится до 4%. Если сейчас 440 тысяч граждан живут за чертой бедности, то через 4 года это число сократится до 150 тысяч.



— Да, в программе говорится о том же, что и раньше, но их главные политические послания изменились: если в 2020 году основной посыл «Мечты» был направлен на борьбу с бедностью и евроинтеграцию, то сейчас основная тема — противостояние войны и мира, и они позиционируют себя как гарант мира.



Для какого типа правительств характерно использование бедности как политического инструмента? Как я понимаю, в Венгрии Орбан также использовал проблему социально уязвимых для своих целей на выборах.

Для авторитарных правительств это типичное поведение, да. Таким правителям нужны не образованные и экономически сильные избиратели, а те, кто живут в бедности и поддаются манипуляциям. Если вспомнить пирамиду Маслоу, люди могут обсуждать важные вопросы только тогда, когда их основные потребности удовлетворены.



Поэтому власти выгодно, чтобы эти люди оставались в бедности, им недоступно хорошее образование.



Однако «Грузинская мечта» заявляет, что целью трудоустройства социально уязвимых граждан является их усиление, чтобы они развивали профессиональные навыки и не зависели от социальной помощи…



— Это звучит как благородная цель, но даже сами государственные институты не оценивают, насколько эффективна эта программа. Это должно измеряться, но этого не происходит.



И это не будет происходить, если рабочие места создаются искусственно.



Что вы могли бы сказать социально уязвимым гражданам, чтобы «Грузинская мечта» не использовала их трудоустройство как инструмент для сохранения власти?



— Прежде всего важно подчеркнуть, что это не помощь от правительства, а помощь от государства. Демократия и права человека, экономическое развитие возможны благодаря нашей европейской ориентации.



Евроинтеграция является гарантией этого. Без неё эти люди будут постоянно зависеть от доброй воли правительства, проявляемой лишь периодически, перед выборами. Если они хотят получить долгосрочные экономические выгоды и развить свои навыки, им стоит смотреть на ситуацию более широко.





Источник: «Батумелеби»

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