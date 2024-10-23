

Кто поделил побережье и пляжи Кобулети

23.10.2024 17:34





В преддверии выборов правительство Аджарии объявило о новом инвестиционном проекте в Кобулети. Вместе с вице-премьером Леваном Давиташвили правительство Аджарии приняло участие в презентации проекта «Petra Sea Resort» на побережье Цихисдзири. Об этом также было сообщено на официальной странице правительства в Facebook.



Согласно заявлению правительства, в Цихисдзири начинается строительство брендового отеля и резиденций под маркой Pullman.



На презентации вице-премьер Леван Давиташвили совместно с инвесторами и председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заложили капсулу. Мероприятие также посетили другие члены правительства.



Присутствовал и мэр Кобулети, в чьи обязанности входит планирование застройки и выдача разрешений с целью улучшения условий жизни местных жителей, а не их ухудшения.



Жители Кобулети обеспокоены тем, что темпы и масштабы застройки побережья такие, что вскоре у них может не остаться даже небольших выходов к морю — значительная часть побережья уже передана частным компаниям, которые, помимо гостиниц, арендуют и прилегающие пляжи.



Правительство сообщило, что на побережье Цихисдзири в «Petra Sea Resort» начинается строительство отеля Pullman и жилых резиденций. Этот проект обсуждался и в прошлом году, но на тот момент окончательное разрешение выдано не было.



Городской совет Кобулети одобрил план застройки 20 гектаров побережья Цихисдзири и поддержал передачу более 5 гектаров пляжа компании на 45-летнюю аренду.



Проект предусматривает застройку 17 земельных участков, которые расположены между морем и автомагистралью Кобулети-Батуми. Из них 16 предназначены для строительства, а один — для транспортной зоны. Главной достопримечательностью комплекса станет 53-этажный апарт-отель у побережья.



Проект также включает строительство пяти зданий высотой от 23 до 30 этажей, двух у побережья и трех ближе к автомагистрали. Все здания будут оснащены бассейнами и спортивной инфраструктурой. Центральную часть комплекса займет брендовый отель высотой 7–8 этажей.



Помимо этого, на территории будут построены жилые здания средней этажности (4–8 этажей), общее число которых составит 36. Также предусмотрены коммерческие и рекреационные зоны, в том числе искусственное озеро и подземные и наземные парковки.





Источник: «Батумелеби»

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