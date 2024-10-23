

Митинг 26 октября анонсировало объединение НКО «Мой голос Евросоюзу»

23.10.2024 18:05





Акция запланирована вечером в субботу, после окончания выборов. В коалиции говорят, что это будет праздничный митинг, так как «Грузия выберет Европейский союз».



Представители объединения уже подали заявку на проведение акции в мэрию, сообщает телеканал Mtavari Arkhi. Анонса митинга в фейсбуке пока нет.



«Мы уверены, что Грузия выберет Европейский Союз, и этот праздник будет об этом. Мы отпразднуем то, что тяжелые дни, которые пережило грузинское население до 26 октября, останутся лишь плохим воспоминанием, а нас ждет европейское процветание и европейское будущее», — заявил представитель объединения НКО Гиорги Экаладзе.



В субботу, 26 октября, в Грузии пройдут парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.



Телеканал Mtavari Arkhi опубликовал сегодня, 23 октября, результаты опроса общественного мнения, проведенного британской компанией Savanta по заказу «Фонда свободы медиа». По результатам опроса правящая партия «Грузинская мечта» на выборах набирает 35 %, а основные оппозиционные партии – 52 %. В таком случае у «Грузинской мечты» будет 61 место в парламенте, а у оппозиции — 89.







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