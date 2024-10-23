

В Грузии приступили к изучению фактов конфискации удостоверений личности

23.10.2024 18:11





На основании информации, опубликованной в СМИ, Служба защиты персональных данных Грузии приступила к изучению фактов конфискации удостоверений личности у избирателей перед выборами.



«Грузинская мечта» в своих партийных офисах «детально обрабатывает персональные данные десятков тысяч людей особой категории перед выборами», написало 15 октября информационное интернет издание «Батумелеби», ссылаясь на документы, предоставленные «осведомленным лицом».



Как пишет издание, персональные данные граждан, вероятно, предоставляются правящей партии госорганами, в том числе Министерствами юстиции, здравоохранения, образования и внутренних дел.



Согласно схеме, описанной в статье, в результате обработки персональных данных граждан определяются путь и потребности того или иного лица, например: трудоустроен ли он, является ли он получателем пособия, субсидии или какой-то компенсации, был ли он когда-либо заключенным, не употреблял ли наркотики.



По утверждениям «Батумелеби», в таблицах также есть графа «влиятельные лица», и в некоторых случаях на одного избирателя записано несколько «влиятельных людей», которым якобы поручена работа с не поддерживающими партию власти или не определившимися избирателями.





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