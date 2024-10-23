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Зурабишвили опубликовала фотографию площади Республики, заполненной автобусами
23.10.2024 18:29
Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсети фотографию Площади Республики, заполненной машинами и автобусами, на которых из разных регионов страны были привезены граждане, для участия в предвыборном мероприятии «Грузинской мечты»:
«Свободный приезд», — подписала фотографию Зурабишвили.
Судя по всему, это саркастичный ответ президента на заявления лидеров партии власти о том, что никого не вынуждали приезжать на организованное ими мероприятие.
Напомним, что сегодня «Грузинская мечта» проводит итоговый митинг в Тбилиси. На площади Свободы уже завершены приготовления, а улица будет перекрыта до завершения мероприятия.
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