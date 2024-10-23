

Зурабишвили опубликовала фотографию площади Республики, заполненной автобусами

23.10.2024 18:29





Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсети фотографию Площади Республики, заполненной машинами и автобусами, на которых из разных регионов страны были привезены граждане, для участия в предвыборном мероприятии «Грузинской мечты»:



«Свободный приезд», — подписала фотографию Зурабишвили.



Судя по всему, это саркастичный ответ президента на заявления лидеров партии власти о том, что никого не вынуждали приезжать на организованное ими мероприятие.



Напомним, что сегодня «Грузинская мечта» проводит итоговый митинг в Тбилиси. На площади Свободы уже завершены приготовления, а улица будет перекрыта до завершения мероприятия.



Источник: SOVA

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