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Зурабишвили опубликовала фотографию площади Республики, заполненной автобусами


23.10.2024   18:29


Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсети фотографию Площади Республики, заполненной машинами и автобусами, на которых из разных регионов страны были привезены граждане, для участия в предвыборном мероприятии «Грузинской мечты»:

«Свободный приезд», — подписала фотографию Зурабишвили.

Судя по всему, это саркастичный ответ президента на заявления лидеров партии власти о том, что никого не вынуждали приезжать на организованное ими мероприятие.

Напомним, что сегодня «Грузинская мечта» проводит итоговый митинг в Тбилиси. На площади Свободы уже завершены приготовления, а улица будет перекрыта до завершения мероприятия.


Источник: SOVA
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