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«Грузинская мечта» проводит в Тбилиси заключительное предвыборное мероприятие
23.10.2024 19:34
На площади Свободы грузинской столицы проходит заключительное мероприятие предвыборной кампании «Грузинской мечты». Мероприятие было открыто государственным гимном Грузии.
До этого было осуществлено шествие сторонников с нескольких локаций. К собравшимся присоединился сын Бидзины Иванишвили - Цотне. Еще одно шествие было осуществлено от моста Бараташвили.
В настоящее время со сцены на площади Свободы к избирателям обращаются лидеры правящей партии.
В связи с мероприятием полностью запрещено движение автотранспорта по проспекту Руставели и площади Свободы.
Исходя из норм безопасности, на территории мобилизовано большое количество сотрудников полиции.
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