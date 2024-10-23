

«Грузинская мечта» проводит в Тбилиси заключительное предвыборное мероприятие

23.10.2024 19:34





На площади Свободы грузинской столицы проходит заключительное мероприятие предвыборной кампании «Грузинской мечты». Мероприятие было открыто государственным гимном Грузии.



До этого было осуществлено шествие сторонников с нескольких локаций. К собравшимся присоединился сын Бидзины Иванишвили - Цотне. Еще одно шествие было осуществлено от моста Бараташвили.



В настоящее время со сцены на площади Свободы к избирателям обращаются лидеры правящей партии.



В связи с мероприятием полностью запрещено движение автотранспорта по проспекту Руставели и площади Свободы.



Исходя из норм безопасности, на территории мобилизовано большое количество сотрудников полиции.





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