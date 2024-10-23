

Депутат Европарламента: доноры «Мечты» напрямую связаны с РФ

23.10.2024 21:09





Депутат Европарламента Анна Фотыга призывает страны ЕС ввести санкции против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Кроме того, как написала европарламентарий в соцсети Х, доноры в основном связаны с Россией:



«Надежные грузинские эксперты указывают на российские корни денег, использованных для финансирования предвыборной кампании «Грузинской мечты». Доноры либо напрямую связаны с Россией, либо зависят от российского рынка. Они также тесно связаны с Бидзиной Иванишвили или членами ее семьи. Пришло время ввести жесткие санкции против олигарха», - написала Фотига, передает SOVA.



Ранее журналист Владимир Иванидзе, проживающий во Франции, писал, что олигарх, основатель партии власти и ее почетный председатель в 2008 году был совладельцем и финансистом производящего российское оружие конгломерата - ОАО «Центральная компания транснациональной промышленно-финансовой группы «Точность»» (ранее именовался «Группа Точность»).





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