

«Грузинская мечта» потратила 13, 372 млн лари на избирательную кампанию с 27 августа по 8 октября

23.10.2024 22:08





Правящая партия «Грузинская мечта» потратила 13 миллионов 372 тысячи лари на текущую избирательную кампанию с 27 августа по 8 октября, из которых 8 миллионов 334 тысячи лари ушло только на рекламу. По данным их финансового отчета, на данный момент у партии есть также долг в размере 51 миллиона лари.



Согласно последнему отчету, поданному в антикоррупционное бюро, у партии «Грузинская мечта» в Батуми арендуются 4 предвыборных офиса. Однако, как стало известно, у партии также имеются другие предвыборные штабы в городе, данные о которых не были включены в финансовый отчет, хотя они обязаны были это сделать.



Например, предвыборные штабы «Грузинской мечты», расположенные на улицах Лермонтова, проспекте Мамеда Абашидзе, улице Георгия Блистательного и улице Меликишвили, не были внесены в финансовую отчетность. Не исключено, что у партии могут быть и другие незарегистрированные офисы в других районах города.



Финансовые отчеты за период с 27 августа по 8 октября партия дважды представила в бюро. Следующий отчет за период с 8 по 26 октября они должны предоставить до 29 октября.



Антикоррупционное бюро обязано проверять «полноту, точность и законность» представленных финансовых отчетов партий. В бюро заявляют, что такая проверка уже идет.





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