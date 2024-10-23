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Хельсинкская комиссия: Мы должны продолжить поддержку усилий грузинского народа защищать собственную демократию
23.10.2024 23:47
Мы должны продолжить поддержку усилий грузинского народа защищать собственную демократию и избранный им путь к евроатлантической интеграции, - указанное заявление обнародовала Хельсинкская комиссия США.
„В мае, в знак признания дружбы между Соединенными штатами и грузинским народом, Хельсинская комиссия представили MEGOBARI Act, двухпартийный законопроект для усиления демократии, защиты прав человека и верховенства закона в Грузии.
Когда законопроект ожидает окончательное голосование в Палате представителей США, мы должны продолжить поддержку усилий грузинского народа защищать собственную демократию и избранный им путь к евроатлантической интеграции “, - говорится в заявлении.
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