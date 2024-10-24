|
|
|
Джейк Салливан: Будущее Грузии должен решать грузинский народ
24.10.2024 09:54
Будущее Грузии должен решать грузинский народ, заявил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.
Журналист спросил Салливана: «Каково ваше видение интересов Китая на Южном Кавказе, в частности, построить порт на Черном море, а также, в том же контексте, что вы думаете о происходящих там процессах в Грузии. Через три дня состоятся важные выборы для страны, а предвыборный период проходил на фоне жесткой антизападной риторики».
«Мы ясно выразили глубокую обеспокоенность по поводу траектории демократических институтов в избирательном процессе Грузии. Мы все еще обеспокоены. В конечном счете, будущее Грузии должно быть решено грузинским народом в рамках свободного и справедливого процесса. Я не думаю, что кто-то в Грузии хочет игнорировать интересы своей страны за счет другой, в том числе Китая», — сказал Салливан.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна