

Джейк Салливан: Будущее Грузии должен решать грузинский народ

24.10.2024 09:54





Будущее Грузии должен решать грузинский народ, заявил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.



Журналист спросил Салливана: «Каково ваше видение интересов Китая на Южном Кавказе, в частности, построить порт на Черном море, а также, в том же контексте, что вы думаете о происходящих там процессах в Грузии. Через три дня состоятся важные выборы для страны, а предвыборный период проходил на фоне жесткой антизападной риторики».



«Мы ясно выразили глубокую обеспокоенность по поводу траектории демократических институтов в избирательном процессе Грузии. Мы все еще обеспокоены. В конечном счете, будущее Грузии должно быть решено грузинским народом в рамках свободного и справедливого процесса. Я не думаю, что кто-то в Грузии хочет игнорировать интересы своей страны за счет другой, в том числе Китая», — сказал Салливан.







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