

Граждане смогут бесплатно зарегистрировать земельные участки до конца 2025 года

24.10.2024 12:32





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, программа системной регистрации земли продолжается, это значит, что до конца 2025 года граждане смогут зарегистрировать земельный участок совершенно бесплатно.



Как отметил премьер на заседании правительства, на сегодняшний день измерено полтора миллиона земельных участков и зарегистрирован миллион земельных участков.



«Системная регистрация земли является одной из важных реформ, которые были реализованы. Спасибо Министерству юстиции за те очень важные результаты, которые у нас уже есть. Как известно, в рамках этой реформы обмеряно полтора миллиона земельных участков и зарегистрирован миллион земельных участков, соответственно, собственниками стали более миллиона человек. Ежедневно измерялось и регистрировалось от 3500 до 4000 земельных участков. Можем себе представить, насколько масштабные работы проведены в этом направлении. Это очень важная инициатива, которую необходимо довести до конца, соответственно, мы приняли решение продолжить системную регистрацию земель. Есть граждане, которым еще не удалось зарегистрировать землю, и у них будет возможность совершенно бесплатно зарегистрировать свои земельные участки до конца 2025 года», - сказал Кобахидзе.





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