

Предвыборные офисы «Мечты», не внесенные в отчеты для Антикоррупционного бюро

24.10.2024 13:18





На нынешнюю избирательную кампанию с 27 августа по 8 октября «Грузинская мечта» потратила 13 миллионов 372 тысячи лари, из которых 8 миллионов 334 тысячи лари было заплачено только за рекламу. Согласно финансовому отчету «Мечты», долг правящей партии на данный момент составляет 51 миллион лари.



Согласно последнему отчету, представленному в Антикоррупционное бюро, на предвыборный период «Грузинская мечта» арендовала в Батуми 4 офиса. Однако, как выяснило издание «Батумелеби», у партии есть и другие избирательные штабы/офисы в Батуми, данные о которых не были включены в финансовый отчет, хотя партия была обязана это сделать.



Например, в финансовые отчеты партии не включены избирательные штабы «Грузинской мечты», действующие на улице Лермонтова, проспекте Мемеда Абашидзе, улице Георгия Блистательного, улице Меликишвили, улице Пушкина. Не исключено, что у «Мечты» есть подобные незарегистрированные офисы и в других районах Батуми.



«Мечта» дважды представляла в Бюро финансовую отчетность за период с 27 августа по 8 октября. Партия должна к 29 октября представить в Бюро очередной финансовый отчет за период с 8 по 26 октября.



Проверка полноты, правильности и законности представленной финансовой, входит в обязанности Антикоррупционного бюро. В Бюро говорят, что такая проверка уже ведется.



Согласно двум представленным на данный момент отчетам, «Грузинская мечта» внесла в реестр недвижимости 4 арендуемых офиса в Батуми:



На пересечении улиц Ладо Асатиани и Клдиашвили [121,64 кв.м., на 6 месяцев, за 1500 лари в месяц]

На проспекте Фридона Халваши [172,33 кв.м., на 6 месяцев, за 1250 лари в месяц]

На улице Чавчавадзе [411,57 кв.м., на 2,5 месяца, 13 492 лари в месяц]

На пересечении улиц Руставели и Луки Асатиани [369,84 кв.м., на 2,5 месяца, 6042 лари в месяц]



В период с 27 августа по 8 октября 2024 года «Грузинская мечта» уточнила фактическую стоимость аренды недвижимости по всей стране оценив ее в 570 тысяч 615 лари, из которых за тот же период было выплачено 553 тысячи 845 лари.



Здания или территории, на которых расположены партийные офисы «Мечты», и которые партия не внесла в отчет, не вошли в список «пожертвований и членских взносов» [если имущество было передано партии безвозмездно, то эта информация должна быть в списке.]



В таком списке у «Мечты» всего 2 объекта и оба находятся в Греции:



Св. Афины, Велара №3, 61,61 кв.м, срок использования 30 дней, бесплатно.

Св. Салоники, Philippou #35, 67 кв.м, срок использования 28 дней, бесплатно



Согласно отчетам, представленным в Антикоррупционное бюро, «Грузинская мечта» на избирательную кампанию с 27 августа по 8 октября 2024 года потратила в общей сложности 13 миллионов 372 тысячи лари. Из них 8 миллионов 334 тысячи лари приходится только на рекламу.



Задолженность «Грузинской мечты» на данный момент составляет 51,2 миллиона лари, из которых 49,9 миллиона лари — это стоимость покупки офиса, расположенного по адресу улица Горгасали, 20 в Тбилиси.



Согласно данным публичного реестра, «Мечта» заключила договор купли-продажи недвижимости с ООО «Нью офис» 15 июля 2024 года. На второй день после подписания упомянутого соглашения «Мечта» начала свою предвыборную кампанию с открытия нового офиса.



Директор компании «Нью офис» Давид Андгуладзе является донором «Грузинской мечты». В общей сложности он пожертвовал «Мечте» 170 тысяч лари в 2021-2024 годах.



В финансовом отчете партии стоимость указанного имущества составляет 49 921 050 лари. Согласно тому же отчету, «Мечта» до сих пор не выплатила сумму, и она полностью включена в пассивный баланс.



Здесь следует отметить, что в статье о средствах, уплаченных на приобретение нефинансовых активов, «Мечта» указала общую сумму в размере 1 355 425 лари как расходы на приобретение зданий и сооружений, хотя остается неясным какие именно здания и сооружения партия приобрела на эти деньги.



В графе обязательств «Мечта» указала суммы к оплате за различные услуги, полученные в период с 2012 года по 8 октября 2024 года. То есть суммы, которые «Мечта» еще не выплатила ни физическим, ни юридическим лицам. В том числе за такие услуги как: «уточнение списков», «услуги координатора», «воздушные шары, футболки», «силиконовые браслеты», «обслуживание сценическим оборудованием», «аренда офиса», «авто- техсервис» и другие.



Согласно финансовым отчетам партии, «Грузинская мечта» в период с 27 августа по 8 октября получила 6 491 678 лари, в основном за счет частных пожертвований, и 428 335 лари из государственного бюджета.



Следует отметитть, что на странице мониторинга политического финансирования Антикоррупционного бюро указано, что отчеты о финансировании избирательной кампании [за период с 17 сентября по 7 октября 2024 года] были опубликованы 11 октября, хотя фактически эти отчеты не были загружены на страницу бюро до 16 октября.







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