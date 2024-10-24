

Страсбургский суд вновь подтвердил, что закон «об Иноагентах» нарушает права

24.10.2024 13:56





Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Кобалия и другие против России», которое объединяет заявки 107 неправительственных, медийных организаций и частных лиц. Дело касалось правовой базы в России, требующей от многих общественных организаций, СМИ и отдельных лиц зарегистрироваться как «иностранные агенты».



Суд установил, что были нарушены права на свободу выражения, свободу объединений и право на защиту частной и семейной жизни. Страсбургский суд отметил, что российское законодательство носит стигматизирующий, вводящий в заблуждение характер и применяется чрезмерно широко и непредсказуемо.



Суд постановил, что имело место вмешательство в свободы заявителей: выражения, объединений и собраний. Обозначение организации или лица как «иностранного агента» серьёзно ограничило их деятельность, наложив требования по дополнительному учёту, аудиту, отчетности и маркировке, а также ограничив участие в выборах или организацию публичных мероприятий. Это часто приводило к санкциям — от штрафов до закрытия организации.



Суд отметил, что ярлык «иностранный агент» был стигматизирующим и вводящим в заблуждение. Что касается эффекта стигматизации, суд сослался на опросы общественного мнения, согласно которым большинство населения связывало термин «иностранный агент» с «предателем», «шпионом» или «врагом народа». Новые ограничения в России исключили «иностранных агентов» из возможности занимать государственные должности, участвовать в избирательных комиссиях, поддерживать политические кампании, заниматься образованием несовершеннолетних и создавать контент для детей, что ещё больше усилило стигму.



Суд отметил, что ярлык «иностранный агент» был также вводящим в заблуждение, поскольку любое, даже минимальное, содействие — финансирование, консультации или руководство — считалось иностранным контролем.



Суд пришёл к выводу, что эти ограничения были направлены на наказание, а не на удовлетворение необходимости прозрачности или национальной безопасности. Более того, непропорциональные санкции, наложенные на истцов, были предназначены для наказания или подавления, а не для обеспечения прозрачности.



«В целом, законодательство оказало сдерживающее воздействие на публичные дебаты и гражданское участие, создав атмосферу подозрений и недоверия к независимым голосам, что подорвало основы демократического общества», — говорится в решении Страсбургского суда.



Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям компенсацию от 5 500 до 10 000 евро.



Европейский суд уже ранее, в 2022 году, установил нарушение конвенции в отношении этого законодательства в деле «Ecodefence и другие против России». По мнению суда, вместо исправления недостатков предыдущего законодательства, правовая рамка ещё больше отдалилась от стандартов конвенции.



Реакция в Грузии



Грузинское правительство, принявшее аналогичный российскому закон, утверждает, что описанные в решении Страсбургского суда проблемы не касаются грузинского закона.



— «В который раз Европейский суд по правам человека разоблачил кампании дезинформации, проводимые оппозицией, НПО, иностранными политиками и дипломатами. На этот раз разоблачение касается тех, кто изобрел и использовал термин «российский закон», — пишет председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, в решении по России суд указал на ограничения, которые привели к признанию нарушения Европейской конвенции по правам человека:



— Брендирование всех публикаций как произведений «иностранного агента»;

— Исключение из всех избирательных процессов;

— Запрет на реализацию профессиональных учебных программ;

— Запрет на реализацию программ с молодежью;

— Запрет на получение рекламных доходов от частных компаний;

— Непропорциональные санкции (штрафы по усмотрению властей, ликвидация организации).



«Ни одно из этих ограничений не присутствует в грузинском законе о прозрачности. Все эти вопросы были обсуждены представителями парламента во время слушаний в Конституционном суде», — заявил Шалва Папуашвили.



Центр социальной справедливости считает, что со стороны представителей правящей партии неверное толкование решений Европейского суда не является чем-то необычным, однако заявление Папуашвили особенно манипулятивно и не имеет ничего общего с разъяснением решения суда.



«Напротив заявления председателя парламента, Европейский суд ясно выражает свою позицию относительно вопросов, предусмотренных законом об агентах, которые также прописаны в «российском законе», принятом партией «Грузинская мечта». Несмотря на то что в решении 2022 года Европейский суд уже оценил основные проблемы закона об агентах, в новом решении вновь подчеркнуты несколько вопросов: стигматизирующий эффект закона, требования к аудиту и отчетности, а также неприкосновенность частной жизни. Оба решения Европейского суда против России прямо указывают, что законы, принятые под предлогом прозрачности, подрывают доверие к гражданскому обществу и СМИ, цель которых — подавление свободных пространств», — заявляет Центр социальной справедливости.



Центр считает, что разъяснение Страсбургского суда по делу «Кобалия и другие против России» должно стать ещё одним сигналом для власти «Грузинской мечты», что аналогичный российскому закону в Грузии также нарушает основные права человека.



«Соответственно, аналогичный результат будет и по делам грузинских НПО и СМИ в Европейском суде», — заявляет Центр социальной справедливости.







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