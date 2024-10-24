

«Человек, купивший страну» - Politico о Иванишвили

24.10.2024 14:02





«Человек, который купил страну» - статью под таким заголовком публикует Politico. Публикация посвящена почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, которого в статье называют «самым богатым человеком Грузии, который склоняет свою страну к России перед выборами, назначенными на 26 октября».



«Популистская партия, которую финансирует Иванишвили — «Грузинская мечта» — имеет почти неоспоримое влияние на правительство. По словам его критиков, законодатели и министры партии обязаны присягать только самому Иванишвили. И поскольку Грузия готовится к выборам 26 октября, которые многие считают жестким выбором между Россией и Западом, Иванишвили все чаще рассматривается как сила, выводящая Грузию из орбиты ЕС, чтобы умиротворить Москву».



Politico отмечает, что Иванишвили накопил свое состояние в России в 90-е годы.



«Начав со скромного пути, молодой грузин проложил себе путь к невообразимому процветанию, продавая электронику и в итоге основав собственный банк «Российский кредит» со штаб-квартирой в Москве», - пишет издание.



В статье упоминается эпизод с похищением брата Иванишвили. Тогда будущий основатель «Грузинской мечты» обратился за защитой к российскому правительству.



«А как только вы начнете сотрудничать с правительством или службами безопасности, они уже никогда не выпустят вас из виду», — сказала в интервью изданию, ведущий эксперт по российским службам безопасности Ирина Бороган.



Бидзина Иванишвили, Робин Данниган и Георгий Гахария (коллаж)





Politico упоминает последние выступления Иванишвили: обещания запретить оппозицию, критика Запада, заявления об открытии «второго фронта» и «глобальной партии войны».



«Для самого богатого человека Грузии отказ от вступления в Евросоюз или НАТО не будет отступлением... Однако для рядовых избирателей, мечтающих о процветании и личной свободе, ситуация иная. Действительно, в то время как многие в стране обязаны своими доходами системе покровительства Иванишвили, многие другие полагаются на помощь в развитии и инвестиции, поступающих из Соединенных Штатов и Европы», - пишет Politico.





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