

В Тбилиси совершено нападение на члена партии «Гахария - за Грузию»

24.10.2024 14:15





Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил, что сегодня, 23 октября, на одного из лидеров их команды Левана Гогичаишвили было совершено нападение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



В заявлении бывшего премьер-министра говорится, что нападение было организовано правящей партией «Грузинская мечта», сообщает грузинская служба Радио Свобода.



«Несколько минут назад на одного из лидеров нашей команды, Левана Гогичаишвили, напала организованная «Мечтой» группа насильников, около 20 человек. Если Иванишвили думает, что меня или Левана, который всю свою жизнь боролся с насильственным режимом «Национального движения», напугает методами «нацей», насилием, он сильно заблуждается!» – заявил Гахария.



В интервью телеканалу «Пирвели» Леван Гогичаишвили рассказал, что инцидент произошел в вагоне метро:

«Их было много, что прибавляло им смелости, один из них оскорбил меня, и я, конечно, ответил. В вагоне началась довольно серьезная потасовка, я не мог представить, что их будет так много. Физически, как мог, всем ответил. Судя по всему, у метрополитена есть записи, и я требую, чтобы их обнародовали».



Ранее, 9 октября, в Тбилиси было совершено нападение неизвестных на членов партии «Гахария – За Грузию», когда они расклеивали агитационные материалы на улице Амаглеба (Вознесения) в Тбилиси.







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