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Евродепутат Маркета Грегорова прибыла в Грузию


24.10.2024   15:24


Депутат Европарламента Маркета Грегорова находится в Тбилиси. Депутат Европарламента будет наблюдать за выборами, назначенными на 26 октября 2024 года в Грузии.

«Последнее крупное предвыборное мероприятие – и демонстрация против него – состоялись в Грузии перед субботними парламентскими выборами.

Я только что прибыла в Тбилиси с официальной наблюдательской миссией, поэтому до воскресенья не буду комментировать выборы. Прежде всего пусть выборы будут свободными», — пишет Маркета Грегорова в соцсети Х и отмечает, что приехала в Тбилиси вчера, 23 октября.


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