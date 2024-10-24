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Евродепутат Маркета Грегорова прибыла в Грузию
24.10.2024 15:24
Депутат Европарламента Маркета Грегорова находится в Тбилиси. Депутат Европарламента будет наблюдать за выборами, назначенными на 26 октября 2024 года в Грузии.
«Последнее крупное предвыборное мероприятие – и демонстрация против него – состоялись в Грузии перед субботними парламентскими выборами.
Я только что прибыла в Тбилиси с официальной наблюдательской миссией, поэтому до воскресенья не буду комментировать выборы. Прежде всего пусть выборы будут свободными», — пишет Маркета Грегорова в соцсети Х и отмечает, что приехала в Тбилиси вчера, 23 октября.
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