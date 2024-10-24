

Бывший премьер-министр Георгий Гахария обратился к полицейским

24.10.2024 18:28





Уважаемые полицейские, я прошу и призываю вас служить государству и гражданам Грузии, а не партии и партийным боссам - надеюсь, вы выполните большую миссию, дав гражданам возможность сделать свой выбор в спокойной, независимой и свободной среде, - заявил лидер партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.



По его словам, главное, чтобы сотрудники полиции не получали политических заданий.



«Я должен обратиться к сотрудникам МВД. Дорогие мои полицейские, вы много раз сослужили очень важную службу нашей стране ценой своего здоровья и жизни. Всегда стояли на правильной стороне, когда это больше всего было нужно государству. Сегодня, когда до выборов осталось всего несколько дней, ваша роль чрезвычайно важна для того, чтобы граждане Грузии сделали свой независимый выбор в мирной и свободной обстановке. Мы прекрасно знаем, насколько важными будут выборы всего через несколько дней. Я никогда не позволю себе призывать вас голосовать за одну, другую или третью сторону. Я просто прошу и призываю вас служить государству и гражданам Грузии, а не партии и партийным боссам. Эти люди скоро убегут из страны со своими украденными деньгами, и мы останемся лицом к лицу вместе. Нам придется, как и раньше, защищать наше государство, достоинство граждан, их здоровье и право на спокойный сон. Я очень надеюсь, что вы выполните эту великую миссию - дадите возможность гражданам Грузии сделать свой выбор в мирной, независимой и свободной обстановке. Выбор - это справедливое, европейское, национальное и развитое государство», - сказал Гахария.



Кроме того, как он пояснил, важна функция Министерства внутренних дел в проведении выборов в стране.



«Вы знаете, что в стране 3 тысячи избирательных участков. Это 3 тысячи потенциальных точек напряжения и локаций, которыми нужно управлять. Это очень сложный процесс. Сотрудники Министерства внутренних дел и полиции уже готовятся к этому мероприятию. Главное, чтобы эти люди не получали политических заданий. Это главное. Я хорошо знаю волю и желание полицейских служить государству и гражданам Грузии, а не выполнять задания партийных боссов», - сказал Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





