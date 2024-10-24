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СМИ обнаружили друга Кадырова среди участников предвыборного мероприятия «Мечты»
24.10.2024 20:21
На одном из предвыборных мероприятий правящей «Грузинской мечты», прошедшем в Гардабани, присутствовал друг главы Чечни Рамзана Кадырова — Забит Самедов, сообщает телекомпания Pirveli.
В СМИ высказывают версию, согласно которой Самедов (азербайджанский спортсмен, кикбоксер, по прозвищу «Маугли») был доставлен в Квемо Картли депутатом грузинского парламента от большинства Саваланом Мирзоевым со специальной миссией – спортсмен пользуется большой популярностью, и прибыл из Грозного в Гардабани для участия в предвыборной кампании «Грузинской мечты», пишет сайт Pirveli.
Мэр Дманиси в разговоре со СМИ заявил, что с уважением относится к Савалану Мирзоеве, но не располагает информацией о том, что «кадыровцы причастены к избирательной кампании».
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