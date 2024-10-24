

Шесть основных политических партий и объединений Грузии получили доходы в размере 17,7 млн лари

24.10.2024 20:25





В разгар предвыборной кампании шесть основных политических партий и объединений Грузии получили доходы в размере 17,7 млн лари. Это следует из промежуточного отчета Transparency International Georgia (TI Georgia).



Доходы состоят из пожертвований и бюджетного финансирования, но доля последнего невелика – 6% или чуть больше 1 млн лари. В отчете приведены данные за период с 27 августа по 7 октября.



Традиционно самые крупные пожертвования были у партии власти.

На «Грузинскую мечту» пришлось 30% от общей суммы. Неожиданно коалиция во главе с партией Михаила Саакашвили по пожертвованиям вышла только на четвертое место. Ее обгоняет объединение, созданное «Лело», и «Коалиция за перемены» Ники Гварамия.



«Грузинская мечта» – 6 072 701 лари;

«Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 5 590 354 лари;

«Сильная Грузия: Лело, за народ, за свободу» — 5 107 258 лари;

«Единство – Национальное движение» – 778 314 лари;

«Гахария – За Грузию» – 185 845 лари

«Альянс патриотов» – 19 086 лари.

С начала года (с 1 января по 4 октября) эти же субъекты получили доходы в 18,8 млн лари, а на «Грузинскую мечту» пришлось 53% этой суммы.



«Грузинская мечта» – 13 398 196 лари;

«Сильная Грузия: Лело, за народ, за свободу» — 5 389 799 лари;

«Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 4 993 463 лари;

«Единство – Национальное движение» – 1 349 322 лари;

«Гахария – За Грузию» – 235 574 лари;

«Альянс патриотов» – 21 636 лари.



Если сравнить тенденции предыдущих лет, в год парламентских выборов (2020) доля «Грузинской мечты» в общем объеме пожертвований составила 46%, а в год местных выборов (2021) — 70%. Сокращение разницы между пожертвованиями, полученными правящей и другими партиями, произошло главным образом за счет появления в этом году «Коалиции за перемены».



Траты партий составили 25,3 млн лари. На «Грузинскую мечту» пришлось 53% (13,3 млн лари) от общих расходов.



Самые большие расходы были на рекламу — 17,7 млн лари. Из них 47% (8,3 млн лари) потратила «Грузинская мечта», за ней следуют «Сильная Грузия» (4,5 млн лари) и «Коалиция за перемены» (4,1 млн лари).



Пожертвования с высоким риском политической коррупции

С 1 января 2023 года по 17 октября 2024 года компании, связанные с донорами «Грузинской мечты», получили государственные контракты на сумму 684 млн лари. В 2024 году они пожертвовали партии власти 3,1 млн лари.



Особо выделяется компания «Гза», получившая контракты на 226 млн лари. Ее владелец Георгий Чкония и партнер Малхаз Думбадзе пожертвовали ГМ 75 тысяч лари в 2024 году, а с 2013 года — 621 тысячу лари.



Также 32 бенефициара госпрограммы «Производи в Грузии» пожертвовали ГМ 1,6 млн лари в 2024 году. По программе в период с 2014 по 2020 год эти компании получили из бюджета 7,4 млн лари.



Еще 51 донор ГМ получил 71 млн лари в виде субсидий по государственным сельскохозяйственным проектам. Пожертвовали они 7,7 млн лари в 2014-2023 годах.





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