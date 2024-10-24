

Высокая поляризация и неравная среда – оценка предвыборной среды в Грузии от GYLA

24.10.2024 20:31





По оценке Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA), предвыборный период проходил на фоне высокой поляризации и в неравной среде. Согласно отчету организации, факты нарушения законодательства и отмеченные негативные тенденции оказали пагубное влияние на предвыборные процессы.



Принятие закона российского образца и сопутствующие этому события



Согласно отчету, предвыборный период характеризовался вызовами как для местных организаций мониторинга, так и для политического спектра.



Возобновление инициирования закона «О прозрачности иностранного влияния» и сопутствующие ему процессы, наряду с системной кампанией правительства по дискредитации гражданского сектора и риторикой о запрете оппозиционных политических партий, поставили под сомнение возможность проведения выборов в свободной и справедливой среде.



Согласно тому же отчету, «во время демонстраций наблюдались грубые нарушения свободы собраний; Выявлен ряд фактов неправомерного обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, что проявилось в физической и словесной расправе с участниками митинга, неподобающем обращении при задержании.



В ряде случаев неустановленные третьи лица применяли физическое насилие к противникам т.н. «российского закона»: они избивали демонстрантов, встречали организаторов протеста и членов их семей у них дома или на улице и жестоко избивали их. Эта форма насилия аналогична так называемому «рейду титушек» (Titushky Raid).



Другие законодательные инициативы



В организации считают, что, до начала предвыборной кампании подавляющее большинство законодательных изменений , инициированных и / или принятых партией « Грузинская мечта » , осуществлялось с полным игнорированием реальных консультаций и мнений оппозиционных партий и гражданского сектора . Изменения были направлены на создание благоприятной среды для правящей партии и не были направлены на улучшение фактической законодательной базы.



Гендерный дисбаланс в партийных списках



В апреле 2024 года, наряду с отменой парламентом так называемых «гендерных квот», GYLA оценила гендерный баланс в избирательных списках субъектов, участвующих в парламентских выборах.



Примечательно, что на парламентских выборах 2024 года из 1185 кандидатов, зарегистрированных в партийных списках, только 29% являются женщинами. По сравнению с предыдущими парламентскими выборами, где доля женщин составляла 44,3%, ситуация значительно ухудшилась.



Как указали в организации, существенный регресс наблюдается и в избирательном списке правящей партии. Если в их избирательном списке 2020 года число женщин составляло 24%, то в этом году этот показатель составляет 16% (для пояснения: среди 169 кандидатов в списке всего 28 женщин).



«Эта статистика явно указывает на тенденцию к снижению представительства женщин в политике», — указано в отчете.



Решения Антикоррупционного бюро



В рамках своей миссии GYLA оценила три решения Антикоррупционного бюро, которые существенно негативно повлияли на избирательную среду. Особенно тревожным организация считает решение, в котором Бюро, неверно истолковав закон, произвольно присвоило статус субъекта с «заявленной избирательной целью» организации по мониторингу.



«Его целью было воспрепятствовать и дискредитировать гражданский активизм, а также деятельность организации по мониторингу. Благодаря такому толкованию закона Бюро по борьбе с коррупцией создало опасный прецедент непропорционального ограничения свободы слова и выражения».



Решения Национальной комиссии коммуникаций Грузии



GYLA также негативно оценило 4 решения Национальной комиссии коммуникаций Грузии. «Показательно, что решения комиссии, а затем и суда по этим делам были основаны на неверных интерпретациях избирательных норм, что во всех случаях ставило правящую партию в выгодное положение по сравнению с другими избирательными субъектами.



«Такая интерпретация норм подрывает свободную, справедливую и конкурентную предвыборную среду и вредит цели обеспечения равной избирательной среды между политическими силами», — говорится в докладе.



Использование языка ненависти и подстрекательство к насилию



17 сентября 2024 года Парламент Грузии в третьем чтении принял Закон Грузии «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и пакет связанных с ним поправок. Организация утверждает, что этот закон противоречит национальным и международным стандартам прав человека, приводит к неоправданным ограничениям основных прав человека, включая свободу слова и собраний, вводит цензуру на активистскую, творческую, научную деятельность, поощряет гомофобию и трансфобию. Следует отметить, что правящая команда также инициировала пакет конституционных поправок аналогичного содержания.



«Правящая партия и ее лидеры активно используют язык вражды в рамках предвыборной кампании, распространяют гомофобные и трансфобные нарративы, в том числе посредством политической рекламы.



Хотя члены сообщества ЛГБТКИ+ часто подвергаются насилию как в семье, так и вне семьи, а трансгендеры являются особенно уязвимой группой для насилия на почве ненависти, введение подобных дискриминационных законодательных инициатив и распространение ложной, ненавистнической риторики со стороны политиков, особенно во время предвыборной кампании, подвергает членов сообщества ЛГБТКИ+ большему риску».



Препятствование и насилие во время предвыборной кампании



В предвыборный период GYLA расследовала шесть случаев насилия, пять случаев вмешательства в избирательные кампании политических субъектов, три случая порчи агитационных материалов, два случая порчи имущества по политическим мотивам и один случай задержания, предположительно по политическим мотивам.



В настоящее время GYLA изучает еще шесть случаев, включая одно, связанное с нападением на представителя СМИ на мероприятии, организованном «Грузинской мечтой» 23 октября.



— «Каждый случай различается по интенсивности и характеру, но все они негативно повлияли на предвыборную обстановку. Эти инциденты включают физическое насилие в отношении кандидатов от оппозиции, повреждение автомобиля члена правящей партии, вандализм в отношении офисов оппозиционной партии, а также срыв или уничтожение агитационных материалов.



Несмотря на официальное начало расследований соответствующими органами некоторых из этих инцидентов, не было принято эффективных мер реагирования. Это бездействие способствует нестабильной и пугающей политической обстановке, которая косвенно влияет на свободу выбора избирателей. Кроме того, неэффективный ответ следственных органов приводит к снижению общественного доверия к этим институтам, что потенциально поощряет дальнейшие нарушения», — указано в отчете.



Использование административного ресурса и предполагаемое взяточничество



Согласно отчету, в предвыборный период правящая партия несправедливо использовала свое влияние в административных органах, тем самым создавая искусственные препятствия своим конкурентам на выборах. Это проявилось во вредной практике использования финансовых, институциональных и правовых административных ресурсов в избирательных целях, «что фактически размыло грань между государством и правящей партией».



«Существующая порочная практика не только наносит ущерб свободному и равному избирательному процессу, но также оказывает негативное влияние на волю избирателей и негативно влияет на функционирование государственно-бюджетных учреждений.



Кроме того, GYLA изучила пять случаев незаконной агитации неуполномоченными лицами, что еще больше размывает грань между государством и партией. В ходе мониторинга Ассоциация молодых юристов выявила один случай предполагаемой подкупа избирателей, по одному делу ведется расследование.



Увольнение по политическим мотивам



В рамках своей наблюдательной миссии GYLA выявила случаи политического увольнения государственных служащих и исполняющих обязанности директоров государственных школ из бюджетных учреждений. Наблюдательная миссия расследовала четыре потенциально незаконных увольнения. Кроме того, GYLA изучает еще два случая.



«Важно отметить, что все четыре субъекта связывают свои увольнения со своими политическими позициями, которые были неприемлемы для правящей партии. А новые директора, назначенные министром образования посредством дискреционных полномочий, были кандидатами, отклоненными наблюдательным советом, что поднимает вопросы о целесообразности использования министром дискреционных полномочий. Политическое увольнение лиц с критическими взглядами из бюджетных учреждений в период выборов увеличивает риски политизации в государственном секторе и негативно влияет на избирательную среду».



Изъятие у изберателей удостоверений личности



На предвыборную обстановку также негативное влияние оказала распространяемая через различные источники информация о том, что граждане якобы лишаются документов, удостоверяющих личность, в избирательных целях. Конституция Грузии гарантирует каждому гражданину право выражать свою позицию на выборах в соответствии со своими взглядами и в свободных и равных условиях, соблюдая принцип тайны голосования.



По оценке GYLA, действия, предпринятые в период выборов, могут помешать избирателям свободно выражать свою волю, потенциально влияя на их решения. Эти действия также могут вызвать страх среди избирателей, усилив опасения относительно конфиденциальности их голосов и способствуя неуверенности в защите тайны голосования.



Открытие избирательных участков за рубежом



Ассоциация молодых юристов негативно оценило открытие недостаточного количества избирательных участков за пределами страны без учета реальных потребностей граждан, в то время как существующая законодательная база позволяет открывать дополнительные избирательные участки за рубежом.



Доступ к публичной информации



В рамках мониторинговой миссии GYLA отслеживает реакцию государственных органов на письма с запросами общественной информации. За время миссии организация 158 раз обращалась в различные государственные учреждения для получения публичной информации. В 48 случаях организация не получила ответа, а на 23 письма ответ был неполным. Неразглашение публичной информации затрудняет процесс мониторинга мониторинговой миссии GYLA.



Реакция на нарушения



GYLA подала 7 жалоб о нарушениях, выявленных в ходе мониторинговой миссии, в ЦИК и окружные избирательные комиссии Ланчхути, Телави, Багдати, Гори, Гардабани и Болниси. Пять из них, касаются нарушения требований предвыборной агитации и использования государственных ресурсов, они находятся в стадии рассмотрения. А жалоба, связанная с использованием административного ресурса, не была удовлетворена окружными избирательными комиссиями Ланчхути и Телави. В обоих рассмотренных случаях председатели окружных избирательных комиссий рассматривали жалобы и принимали решения без устного заседания, заслушивания заявителей и полного расследования фактических обстоятельств.



Кроме того, на основании информации, полученной в рамках наблюдения за выборами, организация обратилась в МВД, Генеральную прокуратуру и Специальную следственную службу по различным фактам, содержащим признаки уголовного правонарушения, с запросом информации о возбуждении расследования по конкретным фактам и проведенных следственных действий. На данный момент информация о реакции следственных органов ГАИ неизвестна.



GYLA продолжает следить за процессами и информировать общественность о нарушениях на выборах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





