

Саакашвили обратился к армянам и азербайджанцам Грузии

24.10.2024 20:55





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился на армянском языке к армянам Грузии и на азербайджанском — к азербайджанцам.



В обращении к армянам Грузии он сказал, что «не нужно бояться переходного правительства, нужно пойти на выборы и раскрасить оппозицию, потому что от возвращения Грузии на европейский путь зависит существование нашего соседа Армении, а также судьба мира на Кавказе».



В обращении к азербайджанцам Грузии политик сказал, что они многое сделали вместе, еще больше должны сделать и вместе «должны привести Грузию к миру».



«Не верьте никому, кто говорит, что ваш голос не имеет значения, или что правительство будет знать, за кого вы голосовали. Идите и голосуйте за нас», — написал Саакашвили в соцсети.





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