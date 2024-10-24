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Саакашвили обратился к армянам и азербайджанцам Грузии


24.10.2024   20:55


Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился на армянском языке к армянам Грузии и на азербайджанском — к азербайджанцам.

В обращении к армянам Грузии он сказал, что «не нужно бояться переходного правительства, нужно пойти на выборы и раскрасить оппозицию, потому что от возвращения Грузии на европейский путь зависит существование нашего соседа Армении, а также судьба мира на Кавказе».

В обращении к азербайджанцам Грузии политик сказал, что они многое сделали вместе, еще больше должны сделать и вместе «должны привести Грузию к миру».

«Не верьте никому, кто говорит, что ваш голос не имеет значения, или что правительство будет знать, за кого вы голосовали. Идите и голосуйте за нас», — написал Саакашвили в соцсети.


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