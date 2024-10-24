

За три дня до выборов правительство Грузии утвердило список стратегических объектов

24.10.2024 21:03





Правительство Грузии, распоряжением от 23 октября 2024 года, включило здание ЦИК в список стратегических объектов.



В распоряжении, подписанном премьер-министром Ираклием Кобахидзе, говорится, что утверждение списка осуществляется с целью применения статьи 222 и/или статьи 330 Уголовного кодекса Грузии.



Статья 222. Захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или объектов особого значения, воспрепятствовавшие или могущие воспрепятствовать нормальной работе этих учреждений или объектов, наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц; б) неоднократно, — наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.



Статья 330. Захват или блокирование объектов стратегического или особого значения в террористических целях, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.



Напомним, в августе 2014 года у здания ЦИК Грузии была установлена трехметровая ограда. В ЦИК это решение назвали «важным шагом для усиления безопасности учреждения».



Последние выборы в парламент в 2020 году завершились применением водометов против протестующих, собравшихся у здания ЦИК.





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