

Президент Грузии об обысках граждан: типичное психологическое давление перед выборами

24.10.2024 21:15





«Типичное психологическое давление перед выборами», так президент Грузии Саломе Зурабишвили, на пресс-конференции, состоявшейся во дворце Орбелиани, прокомментировала следственные действия и обыски, проведенные Следственной службой Минфина в офисах и домах граждан Грузии.



«Мы знаем, что это происходит, мы знаем, что нам придется это терпеть, нам не следует этого бояться. Это только для того, чтобы люди боялись, чтобы кто-то не пошел на выборы, чтобы кто-то побоялся вложить бюллетень в избирательную урну в том виде, в котором он хочет. Все это всего лишь психологические манипуляции, которые, я думаю, на очень опытное во всем этом население Грузии не действуют, не работают больше и не будут работать снова.



Переход к новому этапу, к коалиционному правительству, к проевропейскому правительству – это наша новая политическая реальность, которая должна заключаться в том, что не должно быть больше предвыборного запугивания, давления и выведения людей на митинги в такой форме, силой, попрошайничеством, подкупом или чем-то еще, это должно остаться в прошлом, и я уверена, что это будет предано», — заявила Саломе Зурабишвили.



Напомним, что Следственная служба Минфина провела обыски в домах нескольких лиц и организациях в Тбилиси и Кутаиси. Следственные мероприятия прошли в доме лидера партии «Федералистов» Георгия Нониашвили. В социальных сетях он написал, что обыск был связан с работой его жены исследовательского центра «Атлантический совет» Софо Гелава. Обыск был проведен и в доме еще одной сотрудницы «Атлантического совета» Это Бузиашвили, а также в Кутаиси, в доме гражданина Валерия Ткешелашвили, о проведенном обыске сообщал и юморист Онисе Цхададзе.



Источник: SOVA

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