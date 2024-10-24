

Тина Бокучава: Выборы 26 октября - последний шанс вернуть нашей стране исторический выбор

24.10.2024 21:21





За два дня до выборов мы собрались с вами именно здесь, у храма Баграта, который является символом единства Грузии, чтобы еще раз напомнить друг другу - когда мы объединяемся, всегда побеждаем, и так мы победим 26 октября, - заявила председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава на встрече, состоявшейся в рамках предвыборной кампании.



По словам Тины Бокучава, «Единое национальное движение» было, есть и будет верным Михаилу Саакашвили.



«Михаилу Саакашвили, который посвятил свою жизнь Грузии, которого преследуют за восстановление страны, и которого мы обязательно освободим в ближайшее время, объединившись…



На протяжении 12 лет «Единое национальное движение» было главным фронтом против Иванишвили, и всего через два дня, на исторических выборах 26 октября, «Единство - национальное движение» станет главным знаменосцем великой национальной победы. Мы никогда не играли в игры Иванишвили, нас отличает верность, мы не привыкли быть лицемерными. Да, «Единое национальное движение» было, есть и будет верным Михаилу Саакашвили и, что главное для каждого из нас, верным национальным интересам нашей страны.



Эта кампания также показала нам, что с самыми скудными ресурсами, с плененным лидером и самым сильным давлением со стороны власти, все равно «Единство - Национальное движение», все равно вы, все равно номер 5 - главный фронт сопротивления. Так было 12 лет, так есть сегодня и так будет на исторических выборах 26 октября, когда мы победим «Мечту» единством.



В этой кампании мы не ездили с аквариумом, не устраивали дорогих мегашоу, мы проводили многолюдные собрания в центральных районах или на улицах городов с людьми и лицом к лицу. И сегодня, за два дня до исторических выборов, мы собрались здесь, у храма Баграта, как политическая партия – член крупнейшей христианско-демократической семьи Европы, которая уважает наши многовековые традиции и стремится в Европу, защищая нашу историю и национальную идентичность…



...Хочу обратиться к каждому из вас – не бойтесь шантажа и угроз, не бойтесь российских репрессий и рейдов, которые они и сегодня устраивают в домах и семьях. Не уступайте свою личность, свое слово, ни на секунду не верьте, что кто-то видит, какой вы делаете выбор. Вы наедине со своим выбором, только в вас ключ к спасению страны. Да, самое ценное и самое мощное оружие для спасения страны – это избирательные бюллетени. 26 октября Иванишвили будет сражаться за свои деньги, а мы будем сражаться за свою страну и обязательно победим в этой праведной борьбе.



Это последний шанс вернуть нашей стране исторический выбор, вернуться на путь европейского развития. Это последний шанс спасти Грузию от международной изоляции, санкций, бедности, сохранить безвизовый режим с Евросоюзом и получить от Евросоюза миллиарды евро на благо нашей страны и каждого гражданина Грузии.



На этих ставших референдумом выборах важен каждый голос. Каждый голос имеет решающее значение на выборах 26 октября, потому что мы должны победить с очень большим перевесом и с большой уверенностью режим Иванишвили, который требует от грузин извинений перед врагом. И здесь, перед Багратом, перед символом единства нашей страны, я хочу услышать из Кутаиси ваш голос о том, что Грузия не извиняется перед врагом!



Не тратьте ни один голос на партии, которые возможно не преодолеют избирательный барьер. За 12 лет «Единство Национальное движение» показало, что мы - самая сильная политическая сила против Иванишвили», - заявила Бокучава.





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