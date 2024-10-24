

Президент Грузии о техническом правительстве: Поговорим после выборов, придем к компромиссу

24.10.2024 21:39





Президент Грузии Саломе Зурабишвили, на пресс-конференции, состоявшейся во дворце Орбелиани, ответила на вопрос журналиста: почему она не представила кандидата на пост премьер-министра перед выборами.



«Демократия означает, что когда нужно идти на компромисс, надо идти на компромисс, когда надо уступать, надо уступать, когда вступаешь в диалог, надо прислушиваться к мнению других и понимать, почему у них такая позиция. Вот что произошло.



У меня есть своя позиция, и я думаю, что, наверное, самым желательным является техническое правительство, но я не готова стать диктатором и сказать партиям, у которых есть свои избиратели и свое видение, что мое видение по-прежнему единственное и правильное.



Мы поговорим после выборов, придем к компромиссу, и этот компромисс будет самым желанным для общества.



В хартии написано, что президент выдвинет кандидата на должность премьер-министра и так и будет, после этого, конечно, будут консультации, разговоры во всем и мы все решим вместе», — сказала президент.





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