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Президент: Главное результат выборов и это будет главной гарантией стабильности
24.10.2024 21:44
В гарантиях нет никакой конкретики, это обычная форма, когда заканчиваются авторитарные режимы, в какой-то форме можно говорить о гарантиях, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции во дворце Орбелиани, отвечая на вопрос журналиста, который касался гарантий Бидзине Иванишвили после выборов.
По словам Зурабишвили, она исключает фальсификацию выборов, а также исключает все, кроме победы европейских сил.
«Я буду играть ту же роль, что и до сих пор. Главный рычаг, который существует, - это народ и воля, которая проявляется на этих выборах большой активностью и явным результате. Затем за всем этим последует то, что будет необходимо. На международном уровне испытано, что можно сделать, чтобы максимально была сохранена стабильность, но прежде должна быть выражена воля народа.
В гарантиях никакой конкретики нет, это обычная форма, когда заканчиваются авторитарные режимы, можно говорить о гарантиях в какой-то форме. Большей конкретики не существует и не будет, главное - результат выборов, и это будет главной гарантией стабильности», - сказала президент.
Президент уверена в победе проевропейских сил.
«Я исключаю все, кроме победы европейских сил и победы Грузии», - сказала президент.
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