

Офис международной корпорации Concentrix в Тбилиси парализован уже около 10 часов

24.10.2024 22:27





Сотрудники Следственной службы Министерства финансов весь день проводят обыски в рабочем пространстве, расположенном на трех этажах здания «Ваке Плаза».



Компания зарегистрирована в Нидерландах, её директорами являются австралийцы, американцы и турки. Она обслуживает всемирно известные бренды.



В компании заявляют, что такое отношение к иностранным инвесторам не лучшим образом скажется на международной репутации Грузии.



Днем ситуацию комментировал вице-премьер и министр экономики Леван Давиташвили, который заявил: «Уверен, что в этом случае выяснится, что это компания, занимающаяся ценным BPO-бизнесом, и это не незаконная деятельность»,



Concentrix вышла на грузинский рынок в 2021 году при поддержке государственной программы «Производи в Грузии». Известно, что Concentrix Georgia помогает наиболее успешным мировым бизнес-компаниям внедрять и совершенствовать технологии.



Целью финансовой полиции стал не только главный офис Concentrix, но и квартиры их сотрудников.

Сегодня на рассвете был проведён обыск у Сандро Цхададзе, у которого изъяли даже сломанные компьютеры. Стендапер Цхададзе является одним из сотрудников компании.





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