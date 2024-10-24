

Грозев: Россия и «Мечта» могут прибегнуть к радикальной фальсификации выборов

24.10.2024 22:33





Журналист-расследователь Христо Грозев в интервью медиабизнесмену Хансу Луйку, опубликованном порталом Delfi, рассказал о возможном вмешательстве России в грузинские парламентские выборы. Они состоятся 26 октября.



«В отличие от Молдовы, российской разведке сложнее работать в Грузии. 12-летнее правление дружественной России партии «Грузинская мечта» привело к увеличению ограничений свобод и сдвигам в сторону авторитарного государства. Эти изменения в сторону авторитаризма очевидны и неприемлемы для большинства населения. Таким образом, Россия может обеспечить себе пророссийский режим в Грузии только через радикальные фальсификации выборов, показывающие неправдоподобный результат «супербольшинства» правящей партии, что приведет к запрету на свободную политическую деятельность в стране», – говорит он.





Указав на недавно взломанные сообщения между сотрудниками российской Службой внешней разведки, Христо Грозев говорит, что на начало 2024 года российские разведслужбы не верили в органическую победу «Грузинской мечты» и предложили «радикальные меры», чтобы избежать «новой Армении»:



«Хотя я не видел конкретных планов по радикальным мерам, могу предположить, что Россия может попытаться применить белорусский сценарий: сговориться с правящей партией, чтобы объявить неправдоподобную мега-победу для этой партии (возможно, вместе с одной из мелких партий, которые заявили о готовности к коалиции с «Грузинской мечтой»). Такое наглое мошенничество неизбежно вызовет массовые публичные протесты, которые затем будут подавлены беспрецедентной репрессивной силой, подобной той, что была в Беларуси в 2020 году».



Если планы России сработают, Грозев считает, что «это станет концом свободной Грузии»:



«Чтобы сделать это беспрецедентное подавление более приемлемым для грузинского общества, Кремль, вероятно, «предложит» мирный вариант в виде возвращения оккупированных в 2008 году территорий — соглашение, которое уже выглядит как часть электоральной платформы «Грузинской мечты». Конечно, такое возвращение будет троянским конем, поскольку оно будет связано с договором, который навечно подчинит Грузию России».



Грозев вспоминает о недавно просочившихся, опубликованных Bloomberg разведданных европейских служб, которые показали, что российские спецслужбы взломали и проникли в ключевую стратегическую ИТ-инфраструктуру грузинского правительства, включая ЦИК.



«Это вызывает тревогу, так как правительство публично отрицает наличие таких уязвимостей. Все это указывает на гипотетический сценарий «электоральной победы в ящике», осуществляемой удаленно российской разведкой, за которой последует насильственное подавление на месте», – добавил журналист-расследователь.





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