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«Атлантический совет» сделал заявление об обысках в домах их сотрудников в Тбилиси
25.10.2024 09:58
"Атлантический совет" прокомментировал следственные действия, осуществленные Следственной службой Минфина Грузии, и выразил "глубокую обеспокоенность" в этой связи.
“Утром 24 октября в Тбилиси, Грузия, представители Следственной службы Минфина Грузии ворвались к двум сотрудникам исследовательской лаборатории [DFR Lab] “Атлантического совета” и произвели конфискацию принадлежащих им электронных устройств.
"Атлантический совет" глубоко обеспокоен этим событием и его влиянием на работу наших сотрудников за пару дней до предстоящих парламентских выборов в Грузии.
Наши грузинские коллеги, Софо Гелава и Это Бузиашвили, вовлечены в самостоятельную, непартийную работу, целью которой является усиление и защита демократии от тех, кто подрывает их деятельность в онлайн-пространстве, в том числе исследованиях, связанных с усилиями иностранных влияний, выявления маргинализированных групп и другого вреда.
Верим, что грузинские власти прольют больше света на собственные действия, обеспечит безопасность и защиту наших сотрудников, осуществит возврат их собственности и предоставят им возможность продолжить вносить свою лепту в развитие грузинской демократии.
"Атлантический совет" уже в течение долгого времени является сторонником демократической и независимой Грузии и её стремлений стать членом институтов трансатлантических обществ.
"Лаборатория исследования цифровой экспертизы” публикует исследования, подчеркивающие значение дискурса и объективной информации, как основу для свободных, открытых и демократических стран”, - говорится в заявлении.
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