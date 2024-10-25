

Минюст предлагает гражданам новый сервис «смарт-контракт»

25.10.2024 11:08





Национальное агентство публичного реестра Министерства юстиции начало использовать инновационный продукт — систему «смарт-контракт».



Система «смарт-контракт» позволяет выполнять традиционные операции по-новому. Оплата суммы и регистрация объекта недвижимости производятся одновременно – стороны подпишут договор купли-продажи в цифровом формате, удаленно, через электронное устройство, подключенное к интернету. Также через «смарт-контракт» можно таким же способом оформить ипотеку.



Внедрение указанной системы при сделках с недвижимостью особенно важно для эмигрантов. С помощью инновационного цифрового продукта грузины, проживающие за рубежом, смогут приобретать недвижимость в Грузии без посредников и доверенности.



Граждане уже имеют возможность записаться на виртуальную встречу с представителем ведомства на официальном сайте Национального агентства публичного реестра, чтобы воспользоваться упомянутым сервисом.







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